Папа: для диалога и мира нужны смелость и креативность

Три важные и злободневные ценности – гостеприимство, интернациональность и нежность – сегодня дают ответы на пастырские вызовы, стоящие перед миром. Об этом говорил Папа Франциск на встрече с делегатами 38-го Генерального капитула Монфортанского общества Девы Марии (SMM). Передает русская служба Vatican News.



На частной аудиенции в Ватикане Епископ Рима напомнил о выдающихся миссионерских качествах основателя конгрегации св. Людовика Марии Гриньона де Монфора (1673-1716) и подчеркнул:

«Сегодняшний мир очень нуждается в гостеприимстве, а наше гостеприимство – в креативности, которая делает нас близкими ко всем, особенно в новых ситуациях, требующих неотложных ответов».

Служение миссионеров-монфортанцев, отметил Папа, отмечено «интернациональностью, мультикультурализмом и диалогом поколений», являя собой «прекрасный образ евангельской общины», которая своим свидетельством становится даром для всех. Эти добродетели «расцветают, когда люди чувствуют, что их любят и уважают»; принимая ближнего, мы подражаем материнской нежности Пресвятой Богородицы, которая принимает всех как своих детей. «Не забывайте, – подчеркнул Папа, обращаясь к монашествующим, – что Господь близок, нежен и сострадателен».

На аудиенции в Ватикане присутствовали родители и родственники отца-монфортанца Оливье Мэра, убитого в городке Сен-Лоран-Сюр-Севр (департамент Вандея на западе Франции) в 2021 году человеком с психическими расстройствами, которого миссионер приютил в общине. Епископ Рима напомнил о великодушии и смелости священника, стоивших ему жизни, и в то же время призвал всех следовать его примеру: принимать братьев с бескорыстным духом прощения, с единственным желанием дарить любовь и нежность. «Мы должны научиться любить таким образом, расти в этой любви, быть близкими, сострадательными и нежными», – подчеркнул Святейший Отец:

«По этой причине в прошлом году я решил посвятить Церковь и весь мир, особенно Украину и Россию, Непорочному Сердцу Пресвятой Девы Марии. Я прошу вас, членов Общества Марии, возобновить этот акт посвящения и это молитвенное прошение. Да поможет всем нам Небесная Матерь смело и креативно искать пути прощения, диалога, принятия и мира для всего человечества».