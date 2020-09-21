Папа – детям с аутизмом: каждый из вас прекрасен и неповторим

21 сентября Папа Франциск встретился в Ватикане с руководством и юными пациентами Sonnenschein – австрийского центра для детей с расстройствами аутистического спектра.

Подробнее об аудиенции Святейшего Отца — Ольга Сакун (Vatican News).

Отметив, что великолепными цветами на поляне, освещенной «солнечным светом» (именно так переводится название центра), являются сами дети, Папа подчеркнул: «Бог сотворил мир с великим разнообразием пестрых цветов. У каждого цветка – своя неповторимая красота. Каждый из вас прекрасен в глазах Бога, Который всех нас любит. Поэтому мы чувствуем потребность сказать Богу ʺспасибоʺ. Спасибо за дар жизни, спасибо за все творения! Спасибо за маму и папу, спасибо за наши семьи, спасибо за друзей из центра Sonnnschein!».

Благодарность – это прекрасная молитва, сказал далее Папа и предложил детям добавить к благодарению какую-нибудь просьбу, например: «Добрый Иисусе, помоги маме и папе в их работе, дай немного утешения больной бабушке, позаботься о тех детях в мире, у которых нет еды». Или еще: «Иисусе, прошу Тебя помочь Папе хорошо управлять Церковью».

«Если вы просите с верой, Господь обязательно вас выслушает», — пояснил Папа для детей и обратился к руководителям центра со словами признательности, завершив свою речь просьбой по-немецки: «Пожалуйста, не забудьте помолиться обо мне. Это нелегкая работа, пожалуйста, прошу о молитве».