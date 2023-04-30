Папа: да обретут Церкви Европы силу молитвы

Предваряя чтение молитвы «Царица небесная» по окончании Мессы в Будапеште на площади Лайоша Кошута, Папа Франциск вверил народ Венгрии заступничеству Пресвятой Богородицы. Передает русская служба Vatican News.

Приветствовав президента страны, премьер-министра и представителей власти, Святейший Отец выразил благодарность «братьям епископам, пресвитерам, посвященным Богу мужчинам и женщинам и всему возлюбленному венгерскому народу» за оказанный ему горячий прием и радушие. «Я также благодарен тем, кто приехал сюда издалека, и тем, кто так много и так хорошо потрудился для этого визита. Всем я говорю: да вознаградит вас Господь!» – сказал Епископ Рима, особо упомянув больных и пожилых людей, «тех, кто не смог быть здесь, кто чувствует себя одиноким, кто потерял веру в Бога и надежду на жизнь. Я близок к вам, молюсь за вас и благословляю вас», – подчеркнул Папа.

«Я приветствую дипломатов, братьев и сестер других христианских конфессий, – продолжил Епископ Рима. – Благодарю за ваше присутствие и за то, что в этой стране разные конфессии и религии встречаются и поддерживают друг друга. Кардинал Эрдё сказал, что здесь они живут ‘на восточной границе западного христианства на протяжении тысячи лет’. Прекрасно, что границы представляют собой не разделительные рубежи, а точки соприкосновения; и что христиане ставят на первое место объединяющее милосердие, а не разделяющие исторические, культурные и религиозные различия. Евангелие объединяет нас, и именно возвращение к истокам позволит христианам продолжить путь по воле Иисуса, Доброго Пастыря, Который хочет, чтобы мы объединились в одну паству».

Папа Франциск вверил всех жителей страны материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы:

«Ей, Magna Domina Hungarorum, Которую вы призываете как Царицу и Покровительницу, я вверяю всех венгров. Из этого великого города и этой благородной страны я хотел бы поднести к Ее сердцу веру и будущее всего европейского континента, о котором я думал в эти дни, и особенно дело мира. Пресвятая Дева, обрати Свой взор на народы, которые больше всего страдают. Особенно призри на украинский и российский народ, посвященные Тебе. Ты – Царица мира, всели в сердца людей и лидеров наций желание созидать мир, чтобы передать молодым поколениям будущее надежды, а не войны; будущее, полное колыбелей, а не могил; мир, в котором все чувствуют себя братьями, а не отгораживаются стенами».

Епископ Рима вознёс молитву к Матери Христа о Церкви на европейском континенте:

«Мы взираем на Тебя, Пресвятая Богородица: после воскресения Иисуса Ты сопровождала первые шаги христианской общины, делая ее настойчивой и единой в молитве (см. Деян 1,14). Так Ты держала верующих вместе, охраняя единство Своим послушанием и служением другим. Молим Тебя о Церкви в Европе, дабы она обрела силу молитвы, дабы она вновь открыла для себя Твое смирение и послушание, пыл свидетельства и красоту возвещения. Тебе мы вверяем эту Церковь и эту страну. Ты, возрадовавшаяся о Своем Воскресшем Сыне, наполни наши сердца Его радостью. Дорогие братья и сестры, я желаю, чтобы вы распространяли радость Христа: Isten éltessen! (С наилучшими пожеланиями!). Вы – в моем сердце, я благодарю вас за эти дни и прошу молиться обо мне. Isten áld meg a magyart! (Благослови Господь венгров!)».