Папа: да будет Европа едина в своих основополагающих ценностях

После чтения молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 11 июля Папа Франциск призвал конфликтующие гаитянские партии и вооруженные формирования положить конец спирали насилия, в которую была затянута страна.

Выступая во время «Ангелуса» всего через несколько дней после убийства президента Жовеналя Моиза и просьбы временного премьер-министра о размещении войск ООН и США для защиты ключевых объектов инфраструктуры, пока правительство пытается стабилизировать ситуацию в стране и подготовить почву для выборов, Папа сказал, что в эти дни он молится о Гаити и его народе.

«Я присоединяюсь к настоятельному призыву епископов страны «сложить оружие, сделать выбор в пользу жизни, выбрать братскую жизнь в интересах всех сторон и в интересах всей страны», — сказал он.

Выражая свою близость к «возлюбленному народу Гаити», Папа призвал положить конец «спирали насилия, дабы нация могла возобновить свой путь к мирному и гармоничному будущему».

Далее Папа напомнил о Дне моря, который проводится ежегодно во второе воскресенье июля по инициативе Итальянской епископской конференции с целью обратить внимание общественности к проблемам моряков и всех тех, чья работа и средства к существованию зависят от моря. «Я молюсь о них и призываю всех заботиться о состоянии океанов и морей и прекратить сбрасывать в них пластмассу» — сказал Святейший Отец.

Затем Франциск благословил сотрудников «Радио Мария», принявших участие в паломничестве в святилище Ченстоховой.

Напомнив об отмечаемом 11 июля празднике святого Бенедикта, авву и покровителя Европы, «нашем святом защитнике», Папа поздравил бенедиктинцев и бенедиктинок всего мира и пожелал Европе: «Да будет она едина в своих основополагающих ценностях».



София Халходжаева

Источник: Vatican News