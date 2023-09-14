Папа: будем взывать о мире в многострадальной Украине

13 сентября, в конце общей аудиенции на площади Святого Петра, Папа Франциск призвал паломников возносить неустанные молитвы о мире на земле, особенно в Украине. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к молодёжи, больным, старикам и молодожёнам, Епископ Рима напомнил, что 14 сентября Церковь отмечает праздник Воздвижения Святого Креста:

«Будем безустанно хранить верность Кресту Христову, знаку любви и спасения. Продолжим молиться о мире во всём мире, особенно в многострадальной Украине, боль которой всегда присутствует в наших умах и сердцах».

Папа Франциск напомнил о масштабном наводнении в Ливии, призвав паломников присоединиться к его молитвам о многочисленных жертвах, их родных и переселенцах: «Да не ослабеет наша солидарность с этими братьями и сёстрами, испытавшими на себе столь разрушительное бедствие».

На прошлой неделе разрушительное землетрясение поразило Марокко, сказал Папа и попросил верующих молиться о жителях африканской страны, дабы Господь даровал им силы оправиться после страшного несчастья, которое постигло их землю.

Далее Святейший Отец приветствовал польских паломников, в частности, архиепископа Пшемысля монсеньора Адама Шаля, который с делегацией привёз в Рим мощи новых блаженных мучеников – Иосифа и Виктории Ульма и их семерых детей:

«Пусть эта семья блаженных будет для вас и для польских семей образцом почитания Святейшего Сердца Иисуса, чей образ, который я сегодня благословлю, вы привезёте в паломничество по вашей архиепархии. Всем вам моё благословение».

В минувшее воскресенье многодетная семья Ульмов была причислена к лику блаженных в родном городке Маркова, где супруги и их дети были казнены нацистскими солдатами за укрывательство евреев.