Папа: будем певцами и творцами красоты, спасающей мир

В VI воскресенье рядового времени Зал печати Ватикана опубликовал обращение Папы Франциска по случаю богородичной молитвы «Ангел Господень». В эти дни Святейший Отец проходит курс лечения респираторной инфекции в римской больнице им. Агостино Джемелли.

В воскресенье 16 февраля в Ватикане была совершена торжественная Святая Месса Юбилея деятелей искусства, в которой приняли участие артисты и художники из разных уголков мира: в своем обращении Папа Франциск выражает признательность ватиканскому Департаменту по культуре и образованию за подготовку этого мероприятия. По словам Папы, юбилейные торжества напоминают о важности искусства как универсального языка, который распространяет красоту, объединяет народы и помогает нести в человеческое сообщество гармонию и умиротворение.

«Я приветствую всех деятелей искусства, принявших участие в мероприятии, – пишет Папа Франциск. – Мне бы хотелось быть среди вас, но, как вы знаете, я нахожусь в больнице “Джемелли”, и мне все еще необходимо проходить курс лечения от бронхита».

Святейший Отец призывает верующих продолжать молиться о мире в Украине, Палестине, Израиле и на всем Ближнем Востоке, в Мьянме, Киву и Судане.

Епископ Рима благодарит за молитвы и духовную близость всех, кого обеспокоило известие о его госпитализации и благодарит за заботу медицинских работников больницы:

«Они выполняют очень ценную и утомительную работу, давайте же поддержим их молитвой!»

Обращение Папы завершается призывом довериться Пресвятой Деве Марии, дабы она помогла христианам стать «певцами и творцами красоты, спасающей мир».



Источник: русская служба Vatican News