Папа Франциск дал аудиенцию активистам церковных движений

16 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане лидеров и членов католических ассоциаций мирян, церковных движений и новых общин; организатором встречи выступил Департамент по делам мирян, вопросам семьи и жизни.

Приветствуя гостей, Епископ Рима поблагодарил их за дело евангелизации в различных контекстах повседневной жизни и работы, отмеченных пандемией, особенно в беднейших странах. Объединения мирян, движения и новые общины представляют собой «миссионерскую силу и пророческое присутствие, которое даёт нам надежду на будущее», подчеркнул Папа: их члены стараются жить харизмой, полученной от Святого Духа, помогая людям, живущим на экзистенциальных окраинах и страдающим от одиночества, материальной, нравственной и духовной нищеты. Члены движений призваны видеть в своём миссионерском призвании непреходящую новизну, когда каждый шаг становится ответом на призыв Бога.

Папа сослался на ватиканский декрет от 11 июня этого года, установивший чёткие правила для управления объединениями верных: документ запрещает лидерам оставаться на руководящих должностях более десяти лет подряд. «Руководить – значит служить», – подчеркнул Епископ Рима. Вопрос об осуществлении управления в церковных объединениях привлёк особое внимание Святейшего Престола, поскольку в этой области имели место различные случаи злоупотреблений, всегда связанных с осуществлением власти. Папа Франциск выделил две основные причины таких злоупотреблений, и первой из них является «жажда власти». Опыт церковных объединений и движений даёт понять необходимость ротации лидеров и всеобщего участия в выборах. Ещё одна проблема – это «непорядочность» лидеров по отношению к членам своих ассоциаций или движений. Руководитель попадает в эту ловушку, полагая, что только он один понимает харизму объединения и считает себя незаменимым, претендует на «вечное» руководство, собирает голоса в обмен на обещания, но служит самому себе, а не Богу. «Никто не является хозяином даров, данных на благо всей Церкви», – подчеркнул Папа Франциск. Полученные нами дары служат общему благу; мы же являемся их хранителями и управителями и поэтому обязаны помогать им расти, – как вместе с нами, так и с теми, кто придёт после.

Источник: Vatican News