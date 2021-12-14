Папа: болезнь и инвалидность не делает жизнь менее достойной

Папа Франциск принял в Ватикане общину Серафического института Ассизи – сотрудников, пациентов и их родителей. Встреча состоялась по случаю 150-летия со дня основания этого реабилитационного центра для детей и подростков с инвалидностью, основанного святым Людовиком Касорийским и опекаемого францисканцами.

На аудиенции присутствовали также сестры-францисканки Святой Елизаветы Венгерской (так называемые «серые елизаветянки»), которые опекают другой реабилитационный центр — ассизский Институт Людовика Касорийского. Оба института, отметил Папа, руководствуются одними и теми же идеалами.

Папа приветствовал прежде всего юных пациентов Серафического института – тех, которые смогли приехать в Рим, и детей, оставшихся дома. Именно больные дети находятся в центре миссии Серафического института, подчеркнул Папа и упомянул о своем визите в Ассизи в 2013 году, когда он встречался с пациентами института и приветствовал каждого из них. Эта встреча – сказал Папа – «в какой-то мере позволила мне пережить те объятия с последними, которые охарактеризовали жизнь святого Франциска. По примеру Иисуса он сделался бедным, чтобы всецело быть на стороне последних. В его объятиях с прокаженным заключен смысл всей его жизни». С того момента и началось обращение святого Франциска Ассизского, увидевшего Иисуса в больных и отверженных людях. Франциск поместил их в центр внимания общества, которое и в ту эпоху страдало «культурой отбросов»: богатства были сосредоточены в руках у немногих, а большинство оставалось на обочине и воспринималось как бремя, достойное лишь жалкой милостыни.

В основе создания Серафического института было вдохновение святого Людовика Касорийского, который во время паломничества в Ассизи молился у знаменитого Распятия и трижды услышал голос, подтвердивший его идею основания института. Первоначально он был предназначен для глухонемых и слепых – именно эти категории больше всего нуждались в социальной поддержке. За это время институт сделал большой шаг вперед, и сегодня он принимает в свои стены юных пациентов с тяжелой и множественной инвалидностью.

Папа подчеркнул, насколько важен дух, с каким сотрудники института оказывают помощь детям.

«Для вас это ясно, — как должно быть ясно и для всех: каждый человек драгоценен, и его ценность не зависит от того, что у него есть, от его способностей, но исключительно от того факта, что это личность, образ Бога. Если инвалидность или болезнь усложняют жизнь, она не менее достойна того, чтобы быть прожитой, и прожитой в полной мере. В конце концов, у кого из нас нет пределов, кто из нас рано или поздно не идет навстречу ограничениям возможностей, в том числе серьезным? Важно смотреть на инвалида как на одного из нас».

При таком подходе мы вскоре понимаем, что человек с инвалидностью не только получает, но и отдает: «Забота – это не одностороннее действие, а обмен дарами».

Затем Папа отметил, с какими трудностями приходится сталкиваться таким учреждениям, как Серафический институт Ассизи. Разумеется, нельзя полагаться только на помощь от государства: необходима солидарность людей, — и эту солидарность щедро проявляют благотворители, «да благословит их Господь за доброе сердце». Однако «государство и органы управления должны исполнять свою функцию: нельзя оставлять в одиночестве многочисленные семьи, вынужденные бороться за то, чтобы помочь детям с проблемами».

Еще раз поблагодарив Серафический институт за его старания, Папа подчеркнул, что услуги этого реабилитационного центра «не сводятся к одной лишь профессиональной помощи, но гарантируют каждому персонализированный, внимательный, заботливый подход. Логика Серафического института – любовь».

Выразив признательность за то, что в Рим приехала группа детей, опекаемых институтом, — а это должно было быть для них очень непростое путешествие, — Папа пожелал его общине развивать новые начинания, которые, к сожалению, были прерваны пандемией: это, в частности, создание часовни для непрерывного поклонения Пресвятым Дарам. «Поклоняться Иисусу в Евхаристии означает вслушиваться в Его раны, присутствующие в самых слабых», — пояснил Святейший Отец.

«Пусть каждая улыбка ваших детей станет для вас улыбкой Бога. Благословляю вас от всего сердца и прошу помолиться обо мне», — сказал Папа в заключение своей речи к гостям.



Источник: Vatican News