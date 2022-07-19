Папа благословил работы II Всеафриканского католического конгресса

Папа Франциск обратился с приветственным видеопосланием к участникам II Всеафриканского католического конгресса по вопросам богословия, общества и пастырской жизни, который проходит с 19 по 22 июля в Найроби; в расположенном здесь Католическом университете Восточной Африки собрались более 80 учёных и церковных лидеров с пяти континентов. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец отмечает, что научная конференция в столице Кении представляет собой знак надежды: теологи, миряне, священники, монашествующие и епископы собрались вместе в желании «понять, что именно Господь говорит нам сегодня, – не только чтобы ответить на злободневные нужды, которые, безусловно, бросают нам вызов, но и воплотить в жизнь африканские мечты: социальные, культурные, экологические и церковные». Это уже само по себе знак африканской Церкви, выходящей наружу, и такие начинания следует всячески продвигать.

Святейший Отец подчёркивает, что, посещая Африку, он всегда поражался вере и стойкости её народов: «Африка всегда удивляет». Участники Всеафриканского католического конгресса призваны раскрыть в себе лучшее, «чтобы оно стало сюрпризом, чтобы родилось африканское творение, которое станет неожиданностью для всех нас, потому что Африка – это поэзия», – напутствует Епископ Рима:

«Мудрость африканских предков напоминает нам в связи с этой важной встречей, что ‘горы никогда не встречаются, но встречаются люди’. Продолжайте совместный путь, сопровождайте друг друга, помогайте друг другу и растите вместе. Пусть мудрое богословие, подобное вашему, станет благой вестью милосердия для бедных и укрепит людей и сообщества в их борьбе за жизнь, мир и надежду. Да вдохновит вас Святой Дух, и пусть из этого конгресса выйдут пути, в которых особо нуждается Церковь: пути миссионерства, экологического обращения, мира, примирения и преобразования всего мира».

В конце видеопослания Папа Франциск преподаёт участникам научной конференции в Найроби апостольское благословение и вверяет их материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы.