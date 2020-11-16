Папа на воскресной Мессе: «Бедные гарантируют нам вечный доход» (ФОТО + ВИДЕО)

Утром 15 ноября Папа Франциск совершил Святую Мессу по случаю Всемирного дня бедных, который был учреждён им в 2016 году и с тех пор ежегодно отмечается в последнее, 33-е воскресенье рядового времени. В этом году темой события были слова из Ветхого Завета: «К бедному простирай руку твою» (Сир 7,35). Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

На литургии в базилике Святого Петра Епископ Рима размышлял над евангельской притчей Иисуса о господине, который распределил таланты между своими слугами, согласно способностям каждого из них (Мф 25,14-30).

Папа отметил, что этот рассказ проливает свет на начало, центр и завершение нашей жизни: она началась с того, что по Своей великой благодати Господь доверил каждому из нас различные дары и таланты:

«Мы обладаем огромным богатством, которое зависит не от того, чем мы обладаем, а от того, кем мы являемся: от полученной жизни, от добра внутри нас, от неизгладимой красоты, которой нас одарил Господь, создав по Своему образу и подобию. Каждый из нас драгоценен в Его глазах, каждый из нас уникален и незаменим в истории».

Папа Франциск предостерёг верующих от соблазна видеть лишь то, чего им не хватает в жизни, например, лучшей работы или большего количества денег. Иллюзорные слова «вот если бы…» мешают нам по достоинству ценить свои таланты и использовать их во благо. «Господь призывает нас максимально использовать настоящий момент и не тосковать по прошлому, но усердно ожидать Его возвращения».

Епископ Рима продолжил размышления о связи между центральной частью притчи Иисуса и нашей жизни: именно служение помогает нашим талантам приносить плоды и придаёт смысл повседневности. Евангелие ясно показывает, что верные слуги должны уметь рисковать, иначе им грозит опасность «мумифицировать душу и в итоге превратиться в мумию». Не цепляясь за нажитое, хорошие служители находят благое применение своим талантам, не боясь и не перестраховываясь, подчеркнул Папа. «Если добро не инвестируется, оно пропадает; величие нашей жизни измеряется не количеством накопленного, а принесённым плодом». Жизнь, в которой нет служения другим людям, – бессмысленна. Мы обладаем дарами лишь потому, что сами можем и должны становиться даром для своих ближних.

Согласно притче Иисуса, нерадивый слуга, похоронивший свой талант, должен был вложить эти деньги в торгующих, «банкиров», чтобы заработать проценты. Такими банкирами, подчеркнул Папа Франциск, являются бедные.

«Не забывайте: бедные находятся в центре Евангелия, и без них невозможно понять Евангелие. ‹…› Бедные гарантируют нам вечный доход, и даже сейчас они помогают нам разбогатеть в любви. Ибо худший вид нищеты, с которой нужно бороться, – это наша бедность в любви».

Святейший Отец отметил, что христиане могут приумножить свои таланты, просто протягивая руку бедным, а не требуя того, чего не хватает им самим. По мере приближения рождественских праздников нас должен занимать не вопрос «что бы ещё прикупить для себя?», а «что я могу подарить другим?».

Сегодняшняя притча Иисуса, отметил Папа, говорит также о конце нашей жизни. Когда она подойдёт к земному финалу, откроется вся полнота истины, «рассеется лукавство мира сего, согласно которому успех, власть и деньги наполняют жизнь смыслом». Всё это исчезнет и останется лишь любовь, которою мы дарили другим: она засияет как истинное богатство.

Епископ Рима напомнил об итальянском священнике, посвятившем себя бедным, – Роберто Мальджезини, убитом два месяца назад в городе Комо: «Этот священник не занимался теориями, – отметил Папа. – Он просто видел Иисуса в бедных, а смысл жизни – в служении. С кротостью он осушал их слёзы во имя утешающего Бога».

В конце проповеди Святейший Отец назвал о. Роберто примером верного слуги, чья жизнь была сосредоточена на бедных:

«Началом его дня была молитва о дарах Божьих. Центром его дня было милосердие, чтобы полученная им любовь плодоносила. В конце же было ясное свидетельство Евангелия».