Папа: аборт – это убийство, соучастие в нём недопустимо

В полдень 14 октября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов Итальянского общества клинической фармакологии, которые в эти дни участвуют в национальном конгрессе в Риме.

Конгресс, отметил Папа, – это возможность обменяться мнениями, но также подтвердить важность национальной системы здравоохранения, гарантирующей общее благо и социальный рост страны, особенно в контексте пандемии, которая изменила и изменит многие планы. В связи с этим Епископ Рима отметил три направления, которые должны помочь фармацевтам в их работе.

Содержатель гостиницы из евангельской притчи о Добром самарянине (см. Лк 10,35) предоставляет раненому человеку приют и ухаживает за ним. В этом персонаже, отметил Папа, мы можем увидеть два специфических аспекта работы больничного фармацевта: ежедневная рутина и скрытое от глаз служение. Требуется ежедневное терпение, постоянство и точность, но если их сопровождать молитвой и любовью, они порождают подлинную «святость повседневной жизни».

Второе направление, по словам Святейшего Отца, касается профессионализма больничного фармацевта, его последипломной специализации. Вместе с врачом он исследует, экспериментирует, предлагает новые пути, всегда находясь в непосредственном контакте с пациентом. Это предполагает умение понимать болезнь и пациента, персонализировать лекарства и дозировки, иметь дело со сложными клиническими ситуациями.

Третий путь, отметил Святейший Отец, касается этического измерения профессии в двух аспектах: личном и социальном. Фармацевт всегда находится на служении человеческой жизни; от него требуется постоянная бдительность, иначе лекарства «могут превратиться в яды». В некоторых случаях необходимо решительно заявлять об отказе по соображениям совести при наличии веской мотивации, что является верностью своей профессии: нужно обличать несправедливость по отношению к невинной и беззащитной жизни. Папа Франциск заявил, что аборт никогда не является верным решением: это – убийство, и становиться его соучастником недопустимо. «Через 10, 20, 30 лет жизнь предъявляет счёт, и только в исповедальне можно понять чрезвычайно высокую цену совершённого».

Кроме персонального, этического уровня, отметил Папа, существует уровень социальной справедливости: «Стратегии здравоохранения, направленные на достижение справедливости и общего блага, должны быть экономически и этически устойчивыми». Нынешняя пагубная «культура отбросов» не должна влиять на профессию фармацевта, а управление ресурсами и забота о сохранности медикаментов «приобретает не только экономическое, но и этическое значение», подчеркнул Папа Франциск.

В конце встречи Святейший Отец поблагодарил итальянских фармацевтов за визит и преподал им апостольское благословение, попросив молиться о нём самом.



Источник: Vatican News