Памятник утраченному шедевру Караваджо «Рождество» установлен в сицилийской церкви, откуда картина была украдена 54 года назад

Художница Ванесса Бикрофт установила памятник утраченному шедевру Караваджо в сицилийской церкви, откуда картина была украден 54 года назад, сообщает «Седмица» со ссылкой на Artnet News.

Оригинальная рама, из которой было вырезано полотно Караваджо «Рождество» во время ограбления мафии в 1969 году, до сих пор висит, как открытая рана, в вестибюле Оратория Святого Лаврентия в Палермо, откуда был похищен шедевр.

В небольшой десакрализованной церкви в самом сердце исторического центра города с 1600 года до дождливой октябрьской ночи три с половиной века спустя находился один из двух сицилийских шедевров кисти Караваджо. Но затем картина бесследно исчезла. Так и не найденная до сих пор картина «Рождество со святыми Лаврентием и Франциском Ассизским» находится под номером два в списке самых разыскиваемых произведений искусства ФБР (после разграбленных иракских артефактов).

Противоречивые заявления ряда информаторов Коза Ностры о том, что картина была разрезана и скормлена свиньям, использована в качестве напольного коврика или свернута таким образом, что масляная краска потрескалась, только добавляют загадочности, окружающей картину, подлинное состояние и местонахождение которое неизвестно уже более полувека с момента кражи.

В 2015 году внутри оригинальной пустой рамы была установлена ​​высокотехнологичная фотографическая копия, вернувшая некоторую целостность интерьеру Оратория, который был создан мастером барокко Джакомо Серпота примерно через 100 лет после завершения картины, чтобы также изобразить в искусных лепных работах жизнь святых Лаврентия и Франциска, изображенных на шедевре Караваджо.

В канун Рождества 2022 года, после полуночной Мессы, Ванесса Бикрофт 25 декабря 2022 года представила в Оратории новое произведение искусства, посвященное погибшему шедевру Караваджо и городу Палермо в целом.

У итальянской художницы из Лос-Анджелеса давние отношения с городом, где в 2008 году она устроила представление с живыми моделями, а недавно вернулась в сицилийскую столицу, чтобы создать еще одну из своих живых картин под названием VB94 в Палаццо Абателлис 15 века, в котором находится Региональная галерея Сицилии. Эта акция, организованная в начале декабря совместно с некоммерческой ассоциацией Amici dei Musei Siciliani (Друзья сицилийских музеев), привела к еще одному приглашению от ассоциации, которая также управляет Ораторием.

Каждый год с 2010 года президент организации Бернардо Торторичи ди Раффадали приглашает разных современных художников переосмыслить пропавшего Караваджо в рамках инициативы под названием NEXT. Художникам, как правило, предоставляется карт-бланш, но с одним ограничением: должны соблюдаться первоначальные размеры, чтобы современное произведение могло вписаться в раму над алтарем.

«Для меня большая честь, что меня выбрали для участия в этой замечательной инициативе», — сказала Бикрофт в заявлении для Artnet News. – «После VB94 мне приятно вернуться в Палермо, город, который оказал теплый прием и глубокое понимание моей работы».

Интерпретация Бикрофт сцены Рождества состоит из небольшой, но при этом многозначительной манипуляции. На своей фоторепродукции она окружает тьмой фигуры Святых Лаврентия и Франциска, а также Иосифа и паломника. На самом деле четверо мужчин почти полностью исчезли из сцены. Напротив, Мария, Младенец Иисус и фигура, представляющая Святого Духа, окружены светом, как будто освещены прожектором из Оратория.

«В своем «Рождестве» я хочу уважать иконографию Караваджо», — сказала Бикрофт. – «Поэтому я решила оставить Божественное в свете и затмить человеческие фигуры этого произведения искусства».

Бернардо Торторичи ди Раффадали, президент Amici dei Musei Siciliani, поблагодарил художницу за то, что она принял вызов «огромной фигуры Караваджо, а также его отсутствия». Он описал художественную комиссию как «своего рода ритуальное предзнаменование в надежде, что это может быть искупительной акцией для возвращения украденного шедевра».

Работа Ванессы Бикрофт будет висеть в Оратории Святого Лаврентия до 17 октября 2023 года, что означает дату кражи, совершенной около 54 лет назад.