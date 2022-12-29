Памятник утраченному шедевру Караваджо «Рождество» установлен в сицилийской церкви, откуда картина была украдена 54 года назад
Художница Ванесса Бикрофт установила памятник утраченному шедевру Караваджо в сицилийской церкви, откуда картина была украден 54 года назад, сообщает «Седмица» со ссылкой на Artnet News.
Оригинальная рама, из которой было вырезано полотно Караваджо «Рождество» во время ограбления мафии в 1969 году, до сих пор висит, как открытая рана, в вестибюле Оратория Святого Лаврентия в Палермо, откуда был похищен шедевр.
В небольшой десакрализованной церкви в самом сердце исторического центра города с 1600 года до дождливой октябрьской ночи три с половиной века спустя находился один из двух сицилийских шедевров кисти Караваджо. Но затем картина бесследно исчезла. Так и не найденная до сих пор картина «Рождество со святыми Лаврентием и Франциском Ассизским» находится под номером два в списке самых разыскиваемых произведений искусства ФБР (после разграбленных иракских артефактов).
Противоречивые заявления ряда информаторов Коза Ностры о том, что картина была разрезана и скормлена свиньям, использована в качестве напольного коврика или свернута таким образом, что масляная краска потрескалась, только добавляют загадочности, окружающей картину, подлинное состояние и местонахождение которое неизвестно уже более полувека с момента кражи.
В 2015 году внутри оригинальной пустой рамы была установлена высокотехнологичная фотографическая копия, вернувшая некоторую целостность интерьеру Оратория, который был создан мастером барокко Джакомо Серпота примерно через 100 лет после завершения картины, чтобы также изобразить в искусных лепных работах жизнь святых Лаврентия и Франциска, изображенных на шедевре Караваджо.
В канун Рождества 2022 года, после полуночной Мессы, Ванесса Бикрофт 25 декабря 2022 года представила в Оратории новое произведение искусства, посвященное погибшему шедевру Караваджо и городу Палермо в целом.
У итальянской художницы из Лос-Анджелеса давние отношения с городом, где в 2008 году она устроила представление с живыми моделями, а недавно вернулась в сицилийскую столицу, чтобы создать еще одну из своих живых картин под названием VB94 в Палаццо Абателлис 15 века, в котором находится Региональная галерея Сицилии. Эта акция, организованная в начале декабря совместно с некоммерческой ассоциацией Amici dei Musei Siciliani (Друзья сицилийских музеев), привела к еще одному приглашению от ассоциации, которая также управляет Ораторием.
Каждый год с 2010 года президент организации Бернардо Торторичи ди Раффадали приглашает разных современных художников переосмыслить пропавшего Караваджо в рамках инициативы под названием NEXT. Художникам, как правило, предоставляется карт-бланш, но с одним ограничением: должны соблюдаться первоначальные размеры, чтобы современное произведение могло вписаться в раму над алтарем.
«Для меня большая честь, что меня выбрали для участия в этой замечательной инициативе», — сказала Бикрофт в заявлении для Artnet News. – «После VB94 мне приятно вернуться в Палермо, город, который оказал теплый прием и глубокое понимание моей работы».
Интерпретация Бикрофт сцены Рождества состоит из небольшой, но при этом многозначительной манипуляции. На своей фоторепродукции она окружает тьмой фигуры Святых Лаврентия и Франциска, а также Иосифа и паломника. На самом деле четверо мужчин почти полностью исчезли из сцены. Напротив, Мария, Младенец Иисус и фигура, представляющая Святого Духа, окружены светом, как будто освещены прожектором из Оратория.
«В своем «Рождестве» я хочу уважать иконографию Караваджо», — сказала Бикрофт. – «Поэтому я решила оставить Божественное в свете и затмить человеческие фигуры этого произведения искусства».
Бернардо Торторичи ди Раффадали, президент Amici dei Musei Siciliani, поблагодарил художницу за то, что она принял вызов «огромной фигуры Караваджо, а также его отсутствия». Он описал художественную комиссию как «своего рода ритуальное предзнаменование в надежде, что это может быть искупительной акцией для возвращения украденного шедевра».
Работа Ванессы Бикрофт будет висеть в Оратории Святого Лаврентия до 17 октября 2023 года, что означает дату кражи, совершенной около 54 лет назад.
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