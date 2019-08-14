Памяти отца Иосифа Махи, SJ

Как сообщил портал Общества Иисуса в России, в ночь на 10 августа в Мюнхене отошел в вечность священник-иезуит Иосиф Маха (1929 – 2019), посвятивший многие годы своей жизни участию в «русской миссии». Отец Иосиф учился в «Руссикуме» в Риме, а затем преподавал в этом учебном заведении, был там ректором и духовником. В 1995 г. он приехал в Новосибирск, где стоял у истоков организации Центра духовного развития «Иниго», в частности, занимался созданием его библиотеки. Эта богатейшая духовная библиотека отныне и навсегда останется связанной с его именем. В 2011 г. Иосиф Маха вернулся в Германию в связи с ухудшившимся состоянием здоровья и последние годы проживал в доме для престарелых иезуитов.

ВЕЧНАЯ И БЛАГАЯ ПАМЯТЬ!

Ниже мы приводим биографию отца Иосифа в форме интервью, которое он дал нашему изданию в 2009 г., когда отмечал 50-летний юбилей своего священства, а также рассказ о нем собрата по Ордену, тоже оставившего весьма глубокий след в жизни нашей Преображенской епархии отца Алексея Стричека.

Отец Иосиф Маха, SJ, о себе:

Откуда Вы родом?

Я родился в 1929 г. в Силезии, области, бывшей в то время частью Германии. Мы с братьями жили в деревне, но ежедневно ездили в ближайший город Ополе в школу. После войны наша семья поселилась в Баварии. А я, сдав экзамен на аттестат зрелости в 1949 г., поступил в новициат Общества Иисуса.

Расскажите, как формировалось Ваше призвание?

Я вырос в католической семье, в которой призвание к священству расценивалось очень высоко. Нельзя сказать, что я страстно мечтал стать священником, но я не мечтал и о другом жизненном пути. В итоге случилось так, что ко времени сдачи экзамена на аттестат зрелости у меня не осталось сомнений относительно моего призвания к священству. Вместе с тем было ясно, что я не вижу себя в роли светского священника. Я увлекался книгами о других странах, а особенно – книгами об иезуитах и их миссиях. Не то, чтобы я видел себя в определенной «иезуитской роли», но я был уверен, что главное – вступить в Орден, а уж там настоятели скажут, что мне делать. Первый иезуит, с которым я имел осознанный контакт, был брат-привратник дома новициата, куда я пришел просить о приеме.

Теперь я могу сказать, что не ошибся в своем выборе: я получил превосходное образование, никогда не оставался без работы и побывал во множестве чужих стран, начиная с Италии. В Вечном городе – Риме – я изучал теологию, там же, в храме «Руссикума», был рукоположен в священники в Великий Четверг 1959 г.

Что привело Вас в русскую коллегию?

Затрудняюсь ответить. Здесь был целый комплекс обстоятельств и причин. Я охотно помню, как однажды мои старшие братья сказали, что у них в гимназии теперь появилась возможность изучать русский язык. Мне тогда было 12 лет, и вот, у меня возникла твердая уверенность, что в будущем я непременно займусь этим языком. Эта мысль просто поразила меня. Здесь не было никаких «почему?» или «для чего?»

Возможность заняться русским языком представилась мне в 1952 г., когда я начал трехлетний курс философии. Преподаватель курса советской идеологии предложил мне и курс русского языка. Этот человек был священником византийского обряда, он ежедневно служил Божественную Литургию. Я стал регулярно присутствовать на ней, потом начал прислуживать, и тогда мои настоятели спросили меня: не хочу ли я пойти тем же путем? Я ответил утвердительно и потому оказался в 1956 г. в Коллегии «Руссикум» в Риме.

Наша немногочисленная группа иезуитских студентов, готовящихся к апостольскому служению в России, проживала в иезуитском схоластикате. Здесь необходимо отметить, что «Руссикум» – это не учебное заведение монастырского типа, а семинария для белого духовенства. Мы слушали лекции вместе с ее воспитанниками, посещали воскресные и праздничные богослужения в храме «Руссикума», проводили летние каникулы вместе с семинаристами на даче коллегии.

Что происходило после окончания курса теологии?

Последовала так называемая «третья пробация». Я проходил ее в США. В США я и остался, чтобы подготовить диссертацию по тематике общественных наук. Написанием диссертации я занимался в Нью-Йорке. В эти годы я жил в Русском центре при Фордгамском университете, а затем (последние полтора года пребывания в Америке) перебрался в украинский греко-католический приход в городе Перт Амбой, штат Нью-Джерси. Мои штудии закончились в 1970 г. публикацией диссертации, после чего я вернулся в Рим.

Чем Вы занимались, снова оказавшись в Риме?

Здесь я целых 25 лет работал в Григорианском университете. Я преподавал социологические дисциплины, в том числе читал курс по советской идеологии. Первые четырнадцать лет я проживал в университетском общежитии, а затем переехал в «Руссикум». Я был включен в штат наставников, некоторое время был ректором «Руссикума», а позднее – духовником.

Как Вы оказались в Новосибирске?

В Новосибирск я приехал в 1995 г. Мне было поручено преподавать и заботиться о библиотеке. Преподавать я давно перестал, а библиотекой до сих пор занимаюсь.

Расскажите о своих контактах с православными иерархами.

Я познакомился с некоторыми иерархами Российской Православной Церкви во время их зарубежных поездок. Однако об этом нет смысла много говорить, поскольку встречи были очень короткими, мимолетными. Но вот с Владыкой Кириллом (Гундяевым), нынешним Патриархом, мы общались несколько раз, причем наши беседы были довольно продолжительны. В первый раз мы виделись в 1972 г., когда архимандрит Кирилл был представителем Московской Патриархии при Всемирном Совете Церквей в Женеве, а в последний – в марте 1991 г., когда архиепископ Кирилл возглавлял Отдел внешних церковных сношений.

Рассказывает собрат отца Иосифа, отец Алексей Стричек, SJ (запись 2009 г.):

Вся жизнь отца Иосифа связана с «русским католичеством». Католичество это имеет глубокие исторические корни в Киевской Руси, когда крещеная Русь еще не была отделена от Запада. Святой Владимир занимает свое место в католическом календаре, и римский святой Алексей Человек Божий до сих пор весьма почитается в России.

Если перейти к новейшим, царским временам, то в XIX веке в России было много католических приходов. Почти в каждом важном российском городе были католические храмы, имелись школы и благотворительные учреждения. В Энциклопедии Брокгауза-Эфрона указано число католиков в каждом городе, а в «Путеводителе по России» указывались часы их праздничных богослужений.

С приходом советской власти Католическая Церковь подверглась преследованиям, ее священство и монашество было почти полностью уничтожено. В те самые двадцатые годы прошлого века Папа Пий XI предвидел грядущий конец коммунизма и думал о будущем: «когда Россия откроется». К тому же на Западе среди русских эмигрантов было немало католиков. Для них открывались приходы в Берлине, Вене, Праге, Риме и Париже. Среди прихожан были писатели, поэты, художники, историки и богословы. По этим причинам Папа решил открыть в Риме семинарию для подготовки католических священников для России и для русских. В начале тридцатых годов в семинарии, названной «Руссикум», учились представители известных аристократических семейств России: Волконский, Урусов, Оболенский, Тышкевич, Шалей, Рогош, Брини, Зеленко. Учился там и ваш покорный слуга. Я поступил в «Руссикум» в 1934 г. После войны отец Иосиф будет там ректором, а лет через сорок – и моим настоятелем.

Будущий ректор Папской коллегии «Руссикум» – немец по происхождению. Он родился в Силезии, по окончании гимназии в 1949 г. поступил в Общество Иисуса. Пройдя курс философии, он стал заниматься русским языком, познакомился с восточным обрядом. Настоятели предложили ему жить с молодыми иезуитами, готовящимися к русскому апостольству. Они участвовали в богослужениях в «Руссикуме» и проводили летние каникулы вместе с семинаристами. Молодой Иосиф Маха в этой среде «обрусел» и был рукоположен во священники русского восточного обряда экзархом российских греко-католиков Владыкой Андреем Катковым. Это событие имело место в Великий Четверг 50 лет назад.

Затем о. Иосиф учился в Соединенных Штатах, изучал социологию в Фордгамском университете, защитил докторскую диссертацию, посвященную проблемам украинских греко-католиков. В настоящее время готовится перевод этой книги на русский язык. По возвращении в Рим о. Иосиф стал преподавать социологию и так называемую тогда «советологию» в Григорианском университете, и был назначен ректором «Руссикума». Там я жил под его началом, когда приезжал из Парижа читать лекции в Папском Восточном Институте.

Настоятель он был добродушный, заботливый и гостеприимный. Будучи человеком смиренным, он никогда не повышал свой голос ректора. Попросишь, выслушает, не отложит в долгий ящик, сделает. Был по-немецки аккуратным. На обед в столовую являлся точно в 12, тютелька в тютельку. На Вечерню войдет в храм в семь часов ноль-ноль минут. Помню экскурсию во время пасхальных каникул. Всё аккуратно рассчитал, где и какая остановка, в котором часу обед, в каком монастыре, какие памятники нужно осмотреть. Вот только у природы был другой график. Кипарисы и пальмы стал поливать холодный дождь, так что мы один из дней этих каникул проскучали в каком-то скромном монастыре. Будучи ректором Папского учреждения, отец Иосиф общался с Ватиканскими властями, принимал также русских иерархов. Неоднократно дружески беседовал с Владыкой Кириллом, теперь Патриархом Всея Руси. Если я правильно понимаю намерения этого Патриарха, с его приходом в жизни христианских Церквей может начаться новая эпоха.

Папа Пий XI , основавший коллегию «Руссикум», предвидел, что придет время, «когда Россия откроется». И в самом деле, теперь в России открыты православные и католические храмы, монастыри. Неисследимы пути Господни, сказано в Писании. Отец Иосиф, смиренно исследуя их, шел всю жизнь по пути, который Господь указал ему через монашеский обет послушания. Так, из послушания, он решился покинуть Вечный Город и приехать в Новосибирск. Сибирь стала его новой родиной, и он не раз благодарил Господа, приведшего его в страну, изучению религии и культуры которой он посвятил пятьдесят лет своей священнической жизни.