Паломничество в Белосток: престольный праздник и восстановление поминального Креста (+ ФОТО)

Паломничество в Белосток: престольный праздник и восстановление поминального Креста (+ ФОТО)

Июнь 14, 2023

Рассказывает участник отец SJ:

— Это паломничество было приурочено ко дню памяти святого Антония Падуанского. Его литургическое почитание выпадает на 13 июня, однако мы праздновали 12-го, поскольку это был «День России», выходной, а значит больше людей смогли приехать на торжество.

Храм в Белостоке, освященный в честь одного из самых почитаемых святых, отмечал в этот день свой . Вообще это один из старейших деревянных храмов в Сибири. К сожалению, несколько лет назад – в 2017 году – он пережил разрушительный пожар, полностью сгорел. Но потом с помощью щедрых благотворителей смог фактически воскреснуть — был отстроен заново. И ровно два года назад его освятил Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт. Тогда Владыке сослужили священники из католических приходов Новосибирска, Томска, Кемерова, Сургута, а среди гостей были генеральный консул Республики в России Кшиштоф Свидерек, представители польских общественных организаций и местных властей.

Нынешнее паломничество – уже традиционное. В этот раз с нами были паломники из Томска, Новокузнецка, Новосибирска, близлежащих населенных пунктов. Всего около 80 человек.

Предстоятелем на Святой Мессе был отец SJ. Ему сослужили братья-иезуиты о. , о. и я.

В проповеди после Евангелия, которая была доверена вашему покорному слуге, я напомнил слушателям, как часто нам приходится молитвенно обращаться ко святому Антонию с просьбой о помощи в поисках как-либо потерянной вещи. Интересно, что в своей жизни ему тоже удалось обрести потерянное сокровище. Но это был не предмет, а человек. Однажды ему подарили очень ценную вещь – рукопись Нового Завета. В те времена книги были очень редки, а такая книга вполне могла быть названа сокровищем. Так получилось, что один из его послушников впал в уныние, собрался уходить из монастыря, строить другую жизнь. Но его проблемой была чрезвычайная бедность. И тогда этот несчастный пошел на воровство: украл эту дорогую книгу в надежде на выгодную продажу и последующее богатство. Однако никто у него не захотел купить её, так как торговцы сразу поняли, что это вещь краденая. А в то же самое время в монастыре пропажу и книги, и послушника сразу расценили вполне однозначно. Антоний тогда пошёл к себе в келью начал творить молитву. Он молился день и ночь о том, чтобы тот человек вернулся. И спустя какое-то время убежавший послушник возвращается, кланяется до земли, целует ноги настоятелю и отдаёт унесенную книгу. Антоний его поднял и сказал: «Книга нашлась, но это не так важно, как то, что нашелся ты! Ты вернулся – и это самая большая радость! У меня есть для тебя поручение, которое, возможно, тебе не очень понравится. Я хочу, чтобы ты был моим личным секретарём». И этот послушник действительно стал его личным секретарём. Его имя было Лука. Брат Лука потом всю оставшуюся жизнь был рядом с Антонием. Он сам эту историю позже и поведал людям. Говорят, что потом Лука был даже похоронен рядом со своим благодетелем, как самый близкий человек. Вот такая невероятная дружба! Чему учит нас эта ? Для св. Антония Падуанского самый важным был этот человек, а не книга, пусть и очень ценная. Наверное, именно поэтому так часто обращаются к этому святому, чтобы найти то, что потеряли, найти какое-то решение из некоей безвыходной ситуации.

После Литургии мы освятили Крест, который установили на месте, где расположен мемориал жертвам политических репрессий и жителям села , погибшим в годы Великой Отечественной войны. В прошлом году этот памятник был осквернен — неизвестные вандалы сорвали доски с именами убитых, а также Крест, входящий в ансамбль памятника. И вот теперь католики сделали новый Крест. Мы освятили его и процессией пошли на место расстрела – в тот самый дом, где когда-то были собраны все арестованные мужчины, которых затем увезли на расстрел.

А потом ещё нас ждал вкусный «паломнический» плов и совместное чаепитие…


Фото свящ. Янеза Севера SJ

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