Паломничество в Белосток: престольный праздник и восстановление поминального Креста (+ ФОТО)

Рассказывает участник паломничества отец Янез Север SJ:

— Это паломничество было приурочено ко дню памяти святого Антония Падуанского. Его литургическое почитание выпадает на 13 июня, однако мы праздновали 12-го, поскольку это был «День России», выходной, а значит больше людей смогли приехать на торжество.

Храм в Белостоке, освященный в честь одного из самых почитаемых святых, отмечал в этот день свой престольный праздник. Вообще это один из старейших деревянных храмов в Сибири. К сожалению, несколько лет назад – в 2017 году – он пережил разрушительный пожар, полностью сгорел. Но потом с помощью щедрых благотворителей смог фактически воскреснуть — был отстроен заново. И ровно два года назад его освятил Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт. Тогда Владыке сослужили священники из католических приходов Новосибирска, Томска, Кемерова, Сургута, а среди гостей были генеральный консул Республики Польша в России Кшиштоф Свидерек, представители польских общественных организаций и местных властей.

Нынешнее паломничество – уже традиционное. В этот раз с нами были паломники из Томска, Новокузнецка, Новосибирска, близлежащих населенных пунктов. Всего около 80 человек.

Предстоятелем на Святой Мессе был отец Кшиштоф Корольчук SJ. Ему сослужили братья-иезуиты о. Войтех Зиолек, о. Овсеп Меликсетян и я.

В проповеди после Евангелия, которая была доверена вашему покорному слуге, я напомнил слушателям, как часто нам приходится молитвенно обращаться ко святому Антонию с просьбой о помощи в поисках как-либо потерянной вещи. Интересно, что в своей жизни ему тоже удалось обрести потерянное сокровище. Но это был не предмет, а человек. Однажды ему подарили очень ценную вещь – рукопись Нового Завета. В те времена книги были очень редки, а такая книга вполне могла быть названа сокровищем. Так получилось, что один из его послушников впал в уныние, собрался уходить из монастыря, строить другую жизнь. Но его проблемой была чрезвычайная бедность. И тогда этот несчастный пошел на воровство: украл эту дорогую книгу в надежде на выгодную продажу и последующее богатство. Однако никто у него не захотел купить её, так как торговцы сразу поняли, что это вещь краденая. А в то же самое время в монастыре пропажу и книги, и послушника сразу расценили вполне однозначно. Антоний тогда пошёл к себе в келью начал творить молитву. Он молился день и ночь о том, чтобы тот человек вернулся. И спустя какое-то время убежавший послушник возвращается, кланяется до земли, целует ноги настоятелю и отдаёт унесенную книгу. Антоний его поднял и сказал: «Книга нашлась, но это не так важно, как то, что нашелся ты! Ты вернулся – и это самая большая радость! У меня есть для тебя поручение, которое, возможно, тебе не очень понравится. Я хочу, чтобы ты был моим личным секретарём». И этот послушник действительно стал его личным секретарём. Его имя было Лука. Брат Лука потом всю оставшуюся жизнь был рядом с Антонием. Он сам эту историю позже и поведал людям. Говорят, что потом Лука был даже похоронен рядом со своим благодетелем, как самый близкий человек. Вот такая невероятная дружба! Чему учит нас эта история? Для св. Антония Падуанского самый важным был этот человек, а не книга, пусть и очень ценная. Наверное, именно поэтому так часто обращаются к этому святому, чтобы найти то, что потеряли, найти какое-то решение из некоей безвыходной ситуации.

После Литургии мы освятили Крест, который установили на месте, где расположен мемориал жертвам политических репрессий и жителям села Белосток, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В прошлом году этот памятник был осквернен — неизвестные вандалы сорвали доски с именами убитых, а также Крест, входящий в ансамбль памятника. И вот теперь католики сделали новый Крест. Мы освятили его и процессией пошли на место расстрела – в тот самый дом, где когда-то были собраны все арестованные мужчины, которых затем увезли на расстрел.

А потом ещё нас ждал вкусный «паломнический» плов и совместное чаепитие…



Фото свящ. Янеза Севера SJ