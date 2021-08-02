«Паломничество в бедности»: опыт св. Игнатия Лойолы и иезуитов после него

21 мая 2021 года начался юбилейный год, посвященный 500-летию обращения св. Игнатия Лойолы, основателя Общества Иисуса. После ранения при защите крепости Памплоны этот солдат решил сражаться не ради земных заслуг и достижений, а для славы Божьей. Так начался его путь паломника: именно таким образом Игнатий называет себя, когда под конец жизни рассказывает свою историю в ответ на настойчивые просьбы собратьев по ордену.

Надиктованная им автобиография называется «Рассказ паломника», и в ней святой из Лойолы рассказывает не только о своих многочисленных сухопутных (в основном – пешком, реже – на осле) и морских путешествиях, но, прежде всего, о духовных путях, которыми его вел Учитель. В этом смысле даже в последние 15 лет своей жизни, когда Игнатий почти не покидал Рим, руководя оттуда недавно утвержденным Папой орденом, он оставался паломником. Однако опыт физического паломничества до того, как Игнатий «осел» в Риме, во многом объясняет то, как он представлял себе отношения с Богом и действие Божьего Провидения в человеческой жизни. Например, когда вскоре после своего обращения Игнатий отправился в паломничество на Святую Землю, он отказался от любой финансовой помощи, которую ему предлагали на это весьма опасное в те времена путешествие, поскольку считал, что таким образом выказал бы недоверие Богу, на которого рассчитывал во всех своих нуждах. Это убеждение Игнатия также в различных других ситуациях иногда доходило до крайностей, которые нам сегодня трудно понять, но для него такая позиция была необходимым и конкретным условием доверия Богу в любых обстоятельствах. Таким образом, каждое его путешествие превращалось в паломничество, поскольку он отправлялся в путь, ища во всем волю и поддержку Бога.

Этот дух святой Игнатий пытался передать и тем, кто хотел пойти по его пути, присоединившись к Обществу Иисуса. Во время новициата иезуиты там, где это возможно, на протяжении нескольких дней должны совершить путешествие (желательно пешком), в которое они не берут деньги и провизию, а просят еду и ночлег у людей по пути. Такое паломничество становится опытом, подобным опыту самого Игнатия и его первых товарищей, которые также прошли многие сотни километров по дорогам Европы, доверяясь Божьему Провидению, действовавшему через человеческую щедрость.

Во время моего новициата в Новосибирске было сложно организовать такое паломничество, потому что Сибирь, как известно, не густонаселенная территория и чтобы пройти пешком от одного населеннго пункта до другого иногда не хватит и целого дня. Поэтому на том первом этапе иезуитской формации “паломничествами” для меня и других новициев стали долгие путешествия на поезде к месту пастырской практики, которую я проходил в Гомеле и Индуре (недалеко от Гродно).

Но позже, изучая богословие, мне сильно захотелось пережить опыт, который так высоко ценил и желал всем иезуитам св. Игнатий. Поэтому я попросил одного собрата-украинца присоединиться ко мне и пройти вдвоем несколько дней пешком по дорогам Беларуси. Нашей целью мы выбрали Будслав, а отправной точкой – Молодечно. Это был не самый сложный маршрут, по которому в июне-июле организуются большие паломничества. Мы запланировали паломничество на конец августа 2012 года, на три дня и три ночи, и, переночевав у знакомых в Молодечно, отправились в путь.

Просить милостыню – не самое легкое дело в жизни, и нередко в пути нам приходилось встречаться с реакцией непонимания и даже осуждения: вот, мол, здоровые взрослые мужики обращаются за помощью… Но учиться принимать такой отказ со спокойным сердцем – это «часть процесса». Зато как приятно и радушно нас принимали другие: чаще всего эти щедрые люди сами жили очень просто и скромно, но были готовы делиться тем малым, что у них было. Одну из ночей мы провели на сеновале под шуршание мышей или крыс, с которыми делили сарай.

Во время паломничества мне пришлось «практиковать аскезу» способом, который я не предполагал заранее: я не осознавал, насколько зависим от кофе, и мне очень не хватало дозы кофеина с утра, чтобы ощутить прилив энергии в венах… За эти три дня я так и не дождался, чтобы кто-нибудь угостил меня черным напитком. Но в остальном нам хватало всего необходимого, и такой опыт скромной жизни помогает осознать, как мало нам действительно нужно, чтобы чувствовать радость – или, скорее, как такая простота, в которой проявляется Божья забота, становится источником радости. А в самом Будславе на месте ночлега, который мы также нашли не с первого раза, нас даже ждала баня! Конечно, особой радостью для души после нескольких дней паломничества является возможность созерцать лик Богородицы в Ее столь красивой иконе, которая хранится в Будславском санктуарии. Таким был для меня финал игнатианского опыта на родной земле.

Интересно, что итальянские иезуиты предлагают испытать «паломничество в бедности» и мирянам – молодым людям, которые готовы принять такой вызов и в то же время ощутить особую благодать Божьего Промысла, присутствующую в этом духовном опыте. Возможно, когда-нибудь и на наших землях молодежь сможет подобным образом пойти по следам святого Игнатия.



Священник Виктор Жук SJ

“Ave Maria” №7-8 (316-317) 2021

Источник: jesuit.ru