Паломничество россиян в Казахстан: проповедь епископа Николая Дубинина в Караганде

Накануне приезда в столицу Казахстана на встречу с Папой Франциском епископ Николай Дубинин, возглавляющий группу паломников из Архиепархии Божией Матери в Москве, отслужил Святую Мессу в Карагандинском кафедральном соборе Пресвятой Девы Марии Фатимской Матери всех народов, сообщает Информационная служба Архиепархии.

В своей проповеди епископ Николай особо подчеркнул, что «паломничество можно назвать концентрированным опытом странствующей Церкви. Мы и в нашем паломничестве представляем эту странствующую Церковь, которая состоит из разных людей, которая собирает всех нас вместе. На этом пути мы встречаем разное, зачастую неожиданно: радость и страдания, красоту и испытания гостеприимство и бедность …».

Иерарх отметил, что «всё что мы переживаем в нашем паломничестве подталкивает к поиску главного вопроса о нашей личной миссии и миссии нашей общины. Поэтому мы вместе совершаем паломничество в Нур-Султан. Мы стекаемся в это место с разных сторон, представляя общины и приходы, различные поместные Церкви, но давая видимый знак Церкви Вселенской, в единстве с Верховным Понтификом – Наместником Христа. Это, в конечном итоге, наш отклик на зов Самого Христа. В эти дни Он ведёт нас по общинам в Казахстане, как по островкам, которые открываются для нас. Это — видимые знаки присутствия и действия Христа в людях».

«Сегодня в музее КАРЛАГа мы видели «Сломанный Шанырак» (вписанная в обод крестовина, венчающая купол юрты). Это символ разрушенного единства и гармонии. Но даже в самых драматических обстоятельствах Бог оставляет людям надежду. Где Бог — там мир и единство, и мы призваны искать этого единства и мира прежде всего в наших сердцах. Нам не следует ждать чего-то от других, мы призваны нести единство и мир другим. Многие из тех, кто оказался в КАРЛАГе и других местах страданий в годы гонений и тоталитаризма, благодаря вере были свидетелями Божией благодати даже в тех нечеловеческих условиях. Они не потеряли Бога, не утратили веры, надежды любви. Напротив, в Боге они черпали силы».

«И нас сегодня Господь приглашает стать свидетелями и посланниками единства и мира. Он Сам даёт нам благодать искать этого мира и единства, и созидать его в наших семьях, общинах, в нашей поместной Церкви, и свидетельствовать и распространять этот дар в обществе. Так Церковь — народ Божий становится пророческим знаком единства и мира в Боге на земле, раздираемой конфликтами и раздорами».

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Фото Ольги Дубягиной