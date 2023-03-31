Ожидается, что Папа будет присутствовать на Мессе Вербного воскресенья
В полдень 31 марта глава Зала печати Ватикана Маттео Бруни проинформировал о состоянии здоровья Папы Франциска, находящегося с минувшей среды в римской больнице им. Агостино Джемелли с диагнозом инфекционный бронхит.
«Вчерашний день прошёл благополучно, согласно нормальному клиническому течению. Вечером Папа Франциск поужинал пиццей вместе с теми, кто помогает ему в эти дни госпитализации, – врачами, медсёстрами, ассистентами и сотрудниками жандармерии», – сообщил Маттео Бруни.
Утром 31 марта, после завтрака, Святейший Отец прочитал несколько газет и вернулся к работе. «Ожидается, что Папа Римский вернётся в Дом Святой Марфы завтра, после результатов заключительных обследований, проведённых сегодня утром».
Отвечая на вопросы журналистов в отношении распорядка великопостных богослужений в Ватикане, Маттео Бруни заявил, что если 1 апреля Папу Франциска выпишут из больницы, то на следующий день он сможет возглавить евхаристическую литургию Вербного воскресенья на площади Святого Петра, передает русская служба Vatican News.
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