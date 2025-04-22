Отцу Янезу Северу SJ — 60 лет!

20 апреля 2025 года отцу Янезу Северу исполнилось 60 лет!

Священник-иезуит, руководитель католического центра духовного развития, неподражаемый фотограф-профессионал широко известен не только в Преображенской епархии, но по всей России и далеко за рубежом (благодаря в том числе своим удивительным работам в сфере художественной фотографии). Свой нынешний юбилей он отпраздновал в Светлый день Пасхи Христовой.

Янез Север родился в 1965 году в Кливленде (штат Огайо, США) в семье словенцев. Получил образование в католических учебных заведениях, служил в армии на Аляске, а затем в течение года работал мирянином-волонтером в церкви Рождества Христова в Магадане. В один прекрасный день он осознал свою миссию стать иезуитом для служения в России и в 1993 году был принят в Общество Иисуса в Словении, поступив в послушничество в Мариборе. Затем его иезуитское образование привело его в Падую, Киргизию, Рим, Любляну и Бостон. В 2002 году в Любляне он был рукоположен в сан священника.

С 2005 года отец Янез Север служил в Новосибирске, Москве и многих других местах России. В настоящее время он является директором Культурного центра «Иниго» в Новосибирске, а также координатором Новосибирской предсеминарии. Он занимается духовными упражнениями и духовным руководством, основанными на учении Св. Игнатия Лойолы. Его яркие и эффектные фоторепортажи часто украшают наши публикации и радуют наших читателей.

Редакция «Сибирской католической газеты» присоединяется ко всем сердечным поздравлениям с юбилеем отца Янеза и желает ему благословения Божия на все его многообразные труды во славу Божию и на благо Святой Церкви! Пусть Пресвятой Дух-Утешитель укрепляет его Своею благодатью! Душевных сил, здоровья, крепости, милости Божией и всего самого доброго на многая и благая лета!