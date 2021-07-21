Отошла в вечность матушка Юлия Зверева

Юлия Зверева, вдова протоиерея Андрея Зверева, мама четверых детей, скончалась в воскресенье вечером, 18 июля 2021 года, в возрасте 48 лет. Её безвременная кончина стала трагической неожиданностью и скорбью в сердцах всех, кто её знал и помнил — также, как три года назад со скорбью и растерянностью была встречена печальная весть о упокоении её супруга. Священник Андрей Зверев, отошедший ко Господу 8 Августа 2018 года, был настоятелем греко-католических приходов в г. Челябинске и в г. Копейске, секретарем Ординария для католиков византийского обряда.

В среду 21 июля в Кафедральном соборе Преображения Господня была отслужена заупокойная Месса, которую возглавил Преосвященный епископ Иосиф Верт. В начале траурного богослужения Владыка обратился ко всем собравшимся с кратким словом:

— Дорогие, я приветствую всех вас, прибывших в Кафедральный собор на святую Мессу, на похороны нашей усопшей матушки Юлии… Ещё три дня назад – в воскресенье – она была здесь на святой Мессе, а после общалась на встрече участниц движения «Матери в молитве». Как вспоминают её подруги, это общение тогда прошло в очень хорошей атмосфере… А сегодня она собрала нас на эту молитву здесь. Молитва — это единственное и самое ценное для неё сегодня, чего она хотела бы получить от нас. И мы собрались, чтобы сопровождать её на этом последнем пути к Богу, к Вечной Жизни. И хотя нас сегодня переполняют скорбь и печаль, но также мы собрались с живой надеждой Вечной Жизни. Её чаяние утешало уже христиан первых веков: в катакомбах можно найти надгробные камни с удивительными надписями, в которых можно прочитать об этой глубокой вере, об этой надежде Вечной Жизни. Так пусть сегодня эта надежда переполняет нас. Поэтому, начиная Мессу словами псалмопевца царя Давида, мы также будем выражать свою надежду: с одной стороны – печаль о безвременном уходе, но также и надежду на Жизнь Вечную. Матушка Юлия пригласила на эту молитву свою мать, своих детей и всех нас. А мы будем сопровождать её на этом пути, ибо «Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою Господь» …

По завершении Литургии были также прочитаны специальные заупокойные молитвы, и желающие имели возможность попрощаться с новопреставленной Юлией в храме.

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Похоронили матушку Юлию на Католическом кладбище Новосибирска – рядом с могилой её супруга о. Андрея. Теперь любящая, верная и преданная жена ушла к своему мужу. Да дарует им Всемогущий и Всемилостивый Господь Царствие Своё Небесное в Надежде Воскресения и Жизни Вечной!