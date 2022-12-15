Отношения Белоруссии и Ватикана продолжают развиваться — нунций

Несмотря на все трудности, отношения Белоруссии и Ватикана продолжают развиваться, заявил журналистам Апостольский нунций в РБ архиепископ Анте Йозич.

«В этом году мы праздновали 30-летие дипломатических отношений между Ватиканом и Беларусью. Несмотря на все трудности, наши отношения складываются, развиваются и будут продолжаться. Ватикан, со своей стороны, будет делать все возможное не только для развития нашей Церкви, но и всего общества», — заявил монс. Йозич, слова которого приводит «Интерфакс» со ссылкой на агентство БелТА.

В минувшую пятницу посол Ватикана принял участие в церемонии перезахоронения мощей святого Фабиана Малишевского в Столбцах (Белоруссия).

Также он провел встречу с председателем Миноблисполкома Александром Турчиным, в ходе которой обсудил развитие католической епархии. Апостольский нунций рассказал журналистам о хороших отношениях как с властями Минской области, так и с белорусским государством.



Фото: Николай Граков / Catholic.by