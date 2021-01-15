От последствий коронавируса скончался замбийский епископ, бывший редактор Радио Ватикана

Из-за осложнений, связанных с COVID-19, 13 января скончался ординарий замбийской епархии Монзе епископ Мозес Хамунголе, в прошлом ответственный редактор Африканской англоязычной службы Радио Ватикана. Иерарху было 53 года, и последние дни он провёл в больнице имени Леви Мванавасы в Лусаке. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Накануне епископ опубликовал сообщение в Facebook, в котором выразил надежду на преодоление болезни, поблагодарил верующих за молитвы и попросил их соблюдать правила борьбы с пандемией. Внезапное ухудшение здоровья оборвало жизнь иерарха. Преосвященный Мозес Хамунголе стал первым католическим епископом, заразившимся коронавирусом в Замбии, – южноафриканской стране с 17-миллионным населением, где пандемия стала причиной более 31 тысячи заражений и более 500 смертей.

Мозес Хамунголе родился 1 мая 1967 года в Кафуэ, недалеко от Лусаки, учился в духовных семинариях столицы; был рукоположён в священники в 1994 году и затем занимал различные церковные посты, в том числе должность директора Radio Yatsani и главы Отдела коммуникации архиепархии Лусаки. Будучи направлен в Рим, священник получил высшее образование в области социальных коммуникаций в Папском Григорианском университете. С 2002 по 2008 год он был секретарём отдела СМИ Ассоциации членов епископских конференций Восточной Африки (AMECEA), базирующейся в Найроби (Кения), а также руководил африканским отделением Всемирной организации католических СМИ (SIGNIS).

В 2010 году священник Мозес Хамунголе возглавил Редакцию программ Ватиканского радио на английском языке и суахили. 10 февраля 2014 года он был назначен ординарием епархии Монзе на юге Замбии и 3 мая того же года принял епископскую хиротонию. В последние годы Преосвященный Хамунголе был президентом Комиссии по социальным коммуникациям при Епископской конференции Республики Замбии.