«Ощущение насилия и неправильности»: священники рассказали о службах в пустых храмах

Священнослужители четырех конфессий рассказали, как самоизоляция повлияла на религию и веру. Об этом – в материале издания «Вечерняя Москва».

Генеральный викарий Римско-Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов сомневается, что после пандемии храмы ждет отток прихожан. По его словам, кризис пандемии фокусирует до предела те вопросы, с которыми люди постоянно сталкиваются в повседневной жизни. Он рассказал об особенностях службы в режиме онлайн.

– Это очень интересное и сложное ощущение. Потому что, с одной стороны, это странно, есть ощущение неправильности, что я служу Мессу с одним министрантом. Было как-то, что в одиночку раз служил. И это ощущение, что между мной и народом Божиим, ради которого служится эта Святая Месса, есть преграда, это было ощущение какого-то насилия, неправильности. С другой стороны, были моменты, когда я ощущал великую благодать, что я обращаюсь к какому-то потенциально бесконечному количеству людей, – заявил католический священник журналисту RT Ивану Сурвилло.

Раввин общины на Чистых прудах Шмулик Куперман считает, что вся ситуация с коронавирусом нужна для того, чтобы «люди вернулись в себя»:

– Последние 10-20 лет с помощью интернета и соцсетей люди перестали видеть себя. Смотрят, сколько лайков им поставили… Они не видят своих жен и детей. А дома они один на один с Богом, – отметил раввин.

Настоятель храма Святой Троицы в Хохлах протоиерей Алексей Уминский сообщил, что старается понять тех христиан, мнение которых не разделяет.

– То, что наши храмы закрыты для прихожан и пусты, для нас – величайшая скорбь, это огромное испытание, которое мы должны пронести как христиане. Когда я выхожу и говорю «Мир всем!» – и в храме нет людей, просто ком в горле, – говорит Уминский.

Первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан хазрат Аббясов отметил, что у них проходят проповеди онлайн, так как верующие не могут приходить в мечеть:

– Благо есть современные технологии, гаджеты, и люди могут спокойно подключиться к соцсетям имамов и поддерживать духовную связь. На самом деле это очень важно, – подчеркнул Аббясов.