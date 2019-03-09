Опубликовано Папское послание на День молитвы о призваниях

В основу обнародованного в Ватикане Послания Папы Франциска на День молитвы о призваниях, который по традиции, восходящей к понтификату Павла VI, будет отмечаться в Четвертое воскресенье Пасхального времени (в этом году — 12 мая), был положен опыт прошедшей в октябре прошлого года Генеральной ассамблеи Синода епископов «Молодежь, вера и распознавание призвания» и Всемирных дней молодежи в Панаме в конце января года нынешнего.

Документ под названием «Мужество рисковать ради обетования Божия» увидел свет 9 марта. В самом его начале Святейший Отец предложил поразмышлять о том, как призвание, полученное от Господа, делает нас носителями обетования и, в то же время, требует о нас смелости рисковать вместе с Ним и ради Него. Ссылаясь на Евангельское повествование о призвании Иисусом первых учеников у Галилейского озера (Мк 1,16-20), Папа Франциск напомнил, что это призвание стало возможным вследствие встречи простых рыбаков с вышедшим навстречу им Господом. Тогда Господь привел в движение этих «парализованностью обыденностью» людей и пообещал: «Я сделаю вас ловцами человеков» (Мк 1,17). «Итак, — делает вывод Папа, — призвание от Господа не имеет ничего общего с вмешательством в нашу свободу; это не “клетка” или бремя, возлагаемое на наши плечи. Напротив, это полная любви инициатива, с которой Бог выходит нам навстречу и приглашает нас войти в Его великий замысел, участниками коего Он хочет сделать и нас, раскрывая перед нами перспективы куда более масштабного моря и богатого улова».

По словам Понтифика, Бог страстно желает, чтобы люди не становились рабами посредственности, не жили по инерции, не оставались пассивными перед лицом решений, которые могли бы придать их жизни смысл. «Каждый из нас призван — разными способами — к чему-то большому. (…) Призвание — это призыв не оставаться на берегу с сетями в руках, но следовать за Иисусом по пути, который Он замыслил для нас, ради нашего счастья и добра тех, кто находится рядом с нами», — пишет Папа.

Но чтобы откликнуться на это обетование, необходимо то мужество, которое было присуще первым ученикам: едва услышав, как Господь призывает их, «они сразу, оставив сети, последовали за ним” (Мк 1,18). «Необходимо оставить всё, что способно удерживать нас привязанными к нашей маленькой лодчонке, не позволяя принять окончательного решения; от нас требуется отвага, которая ощутимо подтолкнет к раскрытию Божьего замысла относительно нашей жизни», — продолжает Святейший Отец и поясняет: «По-сути, оказываясь на берегу бескрайнего моря призвания, мы не можем позволить себе так и оставаться чинящими в пришвартованной лодке сети. Пусть это кажется безопасным, но мы должны довериться обещанию Господа”.

Говоря о разных формах призвания, Папа прежде всего вспомнил о «призвании к христианской жизни, которое мы все получаем с Крещением и которое напоминает, что наша жизнь — это не плод случайного стечения обстоятельств, но дар быть возлюбленными детьми Господа, собранными в большой семье Церкви». «Именно в церковной общине рождается и развивается христианская жизнь, в первую очередь благодаря Литургии, которая вводит в слушание слова Божия и благодать Таинств; именно здесь, причем с самого раннего возраста, мы научаемся искусству молитвы и братского общения. Церковь является нашей Матерью, ибо рождает нас к новой жизни и приводит ко Христу; поэтому мы призваны возлюбить ее, даже если замечаем на ее лице морщины немощи и греха. Мы призваны содействовать тому, чтобы сделать ее лицо максимально красивым и светоносным, настоящим знамением любви Бога в этом мире».

Христианская жизнь находит свое дальнейшее выражение в принятии решений, способствующих возрастанию Царства Божьего в социуме. В данном случае речь идет об отклике на призвание к браку и основанию семьи, а также к служению в трудовой, благотворительной, общественной или политической сфере. «Речь идет о призваниях, которые делают нас носителями обетований добра, любви, справедливости не только для нас самих, но и для тех общественных и культурных контекстов, в которых мы живем и которые остро нуждаются в бесстрашных христианах и истинных свидетелях Царства Божьего», — пояснил Понтифик.

Говоря же о призвании к монашеству и священству, он отметил, что такое призвание порой «хоть и вдохновляет, но одновременно, пугает». «Этот выбор предполагает риск оставить всё, чтобы последовать за Господом и полностью посвятить себя Ему, чтобы стать Его соработником. Решению подобного рода может препятствовать масса внутренних факторов. Кроме того – в определенных контекстах, очень секуляризованных, где, кажется, больше нет места для Бога и Евангелия – можно опустить руки и поддаться “усталости надеяться”. Тем не менее, нет большей радости, чем рисковать жизнью ради Господа! Хочу сказать сугубо вам, молодежи: не оставайтесь глухими к призванию от Господа! Если Он призывает вас на этот путь, не втягивайте весла в лодку, а доверьтесь Ему. Не позволяйте парализующему при виде предложенных вам Господом вершин страху овладеть вами. Помните, что всякому, кто оставит сети и лодку, чтобы следовать за Господом, Он обещает радость новой жизни, переполняющей сердце и вдохновляющей на продолжение паломничества», — написал в своем Послании Папа.

Святейший Отец призвал к усилению пастырской работы, направленной на помощь, в первую очередь молодежи, в распознавании призвания, чтобы юные смогли раскрыть касающийся их Божий замысел, прибегая к таким средствам как молитва, размышление о слове Божием, поклонение Святым Дарам и следование советам духовника.

В заключение своего Послания Папа Франциск сослался на пример Девы Марии, для которой трудности никогда не становились причиной ответить «нет» Богу.

По материалам Vatican News