«Он открылся навстречу Христу» – в Москве простились с Петром Сахаровым

Заупокойная Месса по Петру Сахарову – литургисту, христианскому публицисту и переводчику, учёному-востоковеду состоялась 18 апреля в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Девы Марии в Москве, сообщает «Благовест-инфо».

Мессу совершили два епископа – глава Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци и вспомогательный епископ той же церковной области Николай Дубинин в сослужении десяти священников. Вместе с ними об упокоении души Петра Сахарова молились его близкие, друзья и более сотни прихожан собора. Пётр Дмитриевич Сахаров скоропостижно скончался на 67-ом году жизни 13 апреля.

Во время мессы священник Сергей Зуев читал отрывок из Евангелия от Матфея особым образом – нараспев, потому что именно так любил его слушать Петр Сахаров.

Выразив соболезнования родным и близким покойного, епископ Николай Дубинин, который знал его 25 лет, в своем надгробном слове сказал: «Мы скорбим как Церковь, потому что Петр долгие годы является нашим братом во Христе, и многие его знали и лично, и через те прекрасные слова литургических текстов и вероучительных документов, которые благодаря его переводческим трудам зазвучали и на русском языке. Для многих он был близким человеком, почти родным». Говоря о скорби, которую испытывают все, знавшие Сахарова, епископ также напомнил о надежде на жизнь вечную и о традиции, провожая христианина в последний путь, совершать над гробом евхаристию, то есть благодарить Бога за все Его дары и «за тот дар, который получила Церковь в [лице] Петра Дмитриевича».

«Он был человеком очень высокой культуры, прекрасного образования, богатых талантов, а также глубокой живой веры и особой сердечности, человечности. Господь дал Петру эти таланты, которые он развивал на своем жизненном пути… – сказал епископ Николай Дубинин о новопреставленном. – Его личный выбор был ради Христа и за Христа, он жил со Христом, он открылся навстречу Ему и стал горящей свечой, чей свет горит и другим людям».

Епископ подчеркнул, что Петр Сахаров очень любил Церковь и «заботился о ней не только теоретически, но и практически: сетовал, когда замечал, что в Церковь прокрадывается какая-то безвкусица, равнодушие, что-то поддельное и неестественное, всегда ратовал о том, чтобы Церковь жила истиной, чтобы Церковь стремилась к красоте и гармонии и могла свидетельствовать о благости всему миру». Сахаров «живо сопереживал жизни Церкви», «не скрывал и минусов, и недостатков в Церкви и говорил о них… но всегда с огромным чувством такта и с любовью… Он пекся о том, чтобы вероучение Церкви, ее богатство и красота развивались, и делал все от него зависящее, чтобы это происходило быстрее», сказал епископ и перечислил переводческие труды покойного.

Сахаров скончался в Пасхальные дни, и епископ Николай Дубинин вспоминал, что Петр очень любил Пасху, но часто недоумевал, «почему священники и миряне могут быть настолько спокойными в Страстную пятницу и настолько грустными и унылыми в пасхальную ночь, ведь Христос воскрес, как же можно не радоваться и не ликовать!» Епископ завершил свою надгробную речь словами из «Наставления к чину погребения», которое перевел Петр Сахаров: «В погребении своих детей Церковь с верою празднует пасхальную тайну Христа, чтобы те, кто в крещении сделался единым телом с умершим и воскресшим Христом, с Ним перешли от смерти к жизни…».

В конце траурной церемонии хор исполнил песню «Когда в дверь Твою я постучуся…» – как писал сам Петр Сахаров, он хотел, чтобы эта «итальянская песенка» звучала на его отпевании, он же ее и перевел. Архиепископ Павел Пецци, говоря об «утешительных» словах этой песни, полной надежды, сказал: «Христианское утешение – это не назидание, и это не когда говорят: «Давай, крепись, будет жизнь вечная». Нет, христианское утешение – это борьба за жизнь, за то, чтобы Христос воскресший утвердился в нашей жизни. Для меня это самое глубокое наследство, которое я получаю от тебя, Петр».

Свое соболезнование в связи с кончиной Петра Сахарова выразил архиепископ Тадеуш Кондрусевич. В то время, когда он был апостольским администратором для католиков латинского обряда Европейской части России, а потом и ординарием Архиепархии Божией Матери в Москве (до 2007 года) архиепископ вместе с Петром Сахаровым работал над переводом на русский язык Миссала и Катехизиса Католической Церкви. Отмечая особый вклад Сахарова в возрождение Католической Церкви в России, архиепископ Кондрусевич пишет: «Это был пример служения светского верующего Церкви Христовой. Эрудиция, трудолюбие и чувство ответственности Петра Дмитриевича подкупали. Не боюсь утверждать, что без его вклада вряд ли так быстро свет увидел бы переводы Миссала и Катехизиса на русский язык. Велики его заслуги и в подготовке Русской католической энциклопедии, а также других религиозных изданий на русском языке, что особенно важно для возрождающейся Католической Церкви в России».

После прощания гроб с телом Петра Сахарова выносили из храма под пасхальный колокольный звон.



Юлия Зайцева

Источник: «Благовест-инфо»

Фото — Приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии