Один из основателей ВДМ будет причислен к лику блаженных

В минувшую пятницу Папа Франциск встретился с префектом Конгрегации по прославлению святых кардиналом Марчелло Семераро, сообщает русская служба Vatican News.

В ходе аудиенции уполномочил его ведомство обнародовать декреты в отношении пяти подвижников – будущих блаженных из Италии, Аргентины, Испании и Бразилии.

В частности, Святейший Отец признал героические добродетели Слуги Божьего кардинала Эдоардо Франческо Пиронио, одного из основателей Всемирных дней молодёжи.

Аргентинский иерарх родился в 1920 году в семье итальянских эмигрантов и после учебы в духовной семинарии в 1943 году был рукоположен в священники. Принимал участие во Втором Ватиканском соборе, сначала в качестве эксперта по богословию, а затем – после епископской хиротонии в 1964 году – как Отец Собора. В разные годы занимал посты президента Совета латиноамериканского епископата (CELAM), префекта Конгрегации по делам институтов посвящённой жизни и обществ апостольской жизни, президента Папского совета по делам мирян. Иерарх продвигал новые церковные движения, но его имя связано прежде всего со Всемирными днями молодёжи: он был одним из вдохновителей этих молодёжных форумов, проходивших на разных континентах с участием святого Папы Иоанна Павла II.

Кардинал питал особую любовь к бедности, живя в отрешении от материальных благ и накоплений, практикуя добродетель смирения. Последние годы его жизни были отмечены болезнью, которую он переносил с надеждой, жертвуя страдания, как он писал, «ради Церкви, священников, богопосвященной жизни, мирян, Папы Римского и искупления мира». Кардинал Пиронио скончался в Риме 5 февраля 1998 года.