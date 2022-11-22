«Епархиальная Встреча Семей-2022» прошла под Новосибирском (+ ФОТО)

Несколько лет назад под председательством Епископа Иосифа Верта (который, как известно, возглавляет Комиссию Конференции католических епископов РФ по работе с семьями) в Новосибирске была организована рабочая встреча ответственных за пастырское служение семьям из всех четырех российских католических епархий. И там прозвучало предложение: проводить регулярные встречи семей по образцу уже хорошо знакомых встреч молодежи, чередуя ежегодные встречи на уровне епархий и всероссийские встречи. Эта инициатива Владыки Иосифа впоследствии была поддержана и Поместной конференцией епископов. С тех пор, чередуясь по формату, подобные встречи проходят относительно регулярно.

Семья – это великая ценность, занимающая совершенно особое место в Божьем замысле Спасения, и семейный форум, своего рода манифестация семейных пар, позволяет нам лучше разглядеть это благо, соприкоснуться и приобщиться к нему. И, разумеется, это может дать участникам некий импульс к обновлению во Христе их супружеских отношений, а также в наше непростое время, когда появляются новые концепции и дефиниции супружества, еще раз отстоять христианский и традиционный общечеловеческий подход к браку и семье.

А нынешняя встреча семей Преображенской епархии, которая проходила 4 по 6 ноября 2022 года в Пастырском центре «Вифлеем» в поселке Мочище под Новосибирском, стала ещё и ответом на призыв Папы Франциска о том, чтобы семьи встречались в Епархиях. На ней была продолжена тема, объявленная Святейшим Отцом на Десятой Всемирной встрече семей в Риме в июле этого года: «Семейная любовь: призвание и путь к святости».

Стоит отметить, что в этот раз Встреча оказалась довольно многолюдной – в ней приняло участие более 65 человек. Три дня, проведенных вместе, стали для всех гостей временем сугубых молитв о своих семьях, временем для общения и поддержки друг друга, поводом для размышления о пути и роли семьи в жизни Церкви. И просто приятным периодом, проведенным в любви, радости и надежде.

Руководитель Центра Семьи Преображенской Епархии сестра Юлиана Гостковска, SSpS, поделилась с нашим изданием несколькими отзывами, полученными ею от участников встречи. Вот они:

— Благодарим всех организаторов за проведение Епархиальной встречи семей. Это были 3 насыщенных дня, когда мы могли погрузиться в размышления о предназначении каждого из нас и семьи в целом. Мы участвовали в очень интересных конференциях, после которых делились мыслями в группах. Опыт других семей помог нам разъяснить некоторые наши личные вопросы. Очень ценно видеть живую веру в других семьях. Были рады знакомству с новыми людьми, обсуждению общих тем, а также — общей молитве. Эта встреча побуждает нас молится усиленно за семьи, за призвания и быть ближе к Богу, укреплять своё супружество и родительство. Ещё раз большое спасибо. Семья Багинских.

— Слава Иисусу Христу! Выражаем благодарность за прошедшую Епархиальную встречу семей. Хочется отметить душеполезные и актуальные выступления всех докладчиков: священников и сестер, ежедневные святые Мессы. Особенно запомнились адорация, работа в группах, доброжелательность всех организаторов и членов встречи, просмотр фильма на большом экране, небольшие прогулки на берег Оби. Благодарим за отличные бытовые условия и организацию питания. Очень хорошо, что была организована отдельная работа с детьми. Члены нашей семьи впервые присутствовали на таком мероприятия и хотят поблагодарить за теплые воспоминания и новые знакомства. Наша семья хотела бы принять участие в последующих встречах семей.

— Встреча была очень полезная: установились горизонтальные связи, которые обычно очень трудно «прорастают». Встретились и подружились семьи, которые являются представителями именно российской постсоветской ментальности, которые очень хорошо понимают друг друга и которые в обычной приходской жизни вряд ли бы пересеклись. Организация и условия проживания все было на высшем уровне. Спасибо! Слава Христу!

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Студия «Кана» Сибирского Католического Телевидения подготовила большой фоторепортаж о ярких и интересных моментах прошедшего события. Итак — лица и сюжеты: