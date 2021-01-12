Община Святого Эгидия: «преступная бюрократия» привела к смерти нескольких бездомных

Община Святого Эгидия обратилась к властям с требованием открыть общественные здания и гостиницы: начиная с ноября из-за закрытых дверей скончались 7 человек – это беспрецедентная цифра. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Община Святого Эгидия организовала чрезвычайный сбор пожертвований в помощь бездомным: поводом послужила очередная трагическая смерть мужчины без определенного места жительства, наступившая 6 января под закрытой из-за антиковидных мер дверью гостиницы. Община Святого Эгидия обратилась к властям с требованием открыть общественные здания и гостиницы: начиная с ноября из-за закрытых дверей скончались 7 человек – это беспрецедентная цифра. «На фоне похолодания, – заявляет в своем воззвании католическая община, – необходимо действовать поспешно, в обход обычной преступной бюрократии, распределяющей помощь по капле. Достаточно вспомнить, что к 800 спальным местам, доступным в течение всего года, Римский муниципалитет к зиме добавил лишь несколько десятков, в то время как ‘Каритас’ и другие ассоциации принимают в общей сложности 1700 человек, то есть в два раза больше».

В итальянской столице на улице по-прежнему ночуют около 3 тысяч человек. Община Святого Эгидия просит префектуру Рима предоставить в распоряжение бездомных пустующие общественные здания и гостиницы, закрытые из-за КОВИД-19, и выплачивать специальное пособие их владельцам. Сама община неустанно принимает бездомных в своих структурах, к которым в декабре добавилась и церковь Святого Каликста, где оборудованы места для ночлега. Община Святого Эгидия ведет постоянный сбор одеял, спальных мешков и теплых вещей для нуждающихся.