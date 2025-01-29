Общая аудиенция в Ватикане 29 января 2025 года. Папа об уроках святого Иосифа (+ ФОТО)

На общей аудиенции в Зале Павла VI Папа Франциск продолжил юбилейный цикл наставлений об Иисусе Христе, нашей надежде. В эту среду темой его размышлений стала фигура св. Иосифа – приёмного отца Спасителя, человека, который не позволил страхам и сомнениям одолеть себя, но с упованием принял Божий замысел. Передает русская служба Vatican News.

Папа обратился к повествованию из Евангелия от Матфея, где Иосиф принимает «законное отцовство над Иисусом, укореняя Его в родословии Иессея и связывая с обещанием, данным Давиду». Христос – исполнение надежды Израиля. Во всемирной истории спасения Иосиф из Назарета занимает особое место – он обручён с Марией, а их союз предполагал заключение брака в течение следующего года. Однако именно в этот период праведник узнаёт о беременности своей невесты.

Святейший Отец напомнил, что Закон предоставлял два способа расторжения помолвки: публичное судебное разбирательство или частный акт брачного разрыва. Как человек праведный, Иосиф действует осмотрительно: он не идёт на поводу у своих страхов и эмоций, но, следуя мудрости Божьей, решает отпустить Марию тайно, без публичной огласки. «В этом проявляется мудрость Иосифа: его открытость и послушание Божьему голосу», – подчеркнул Папа. Господь обращается к Обручнику через сны – так же, как некогда Он говорил другому Иосифу, сыну Иакова, прозванному «сновидцем» (см. Быт 37,19). Что же видит праведник во сне?

«Он видит чудо, которое Бог совершает в жизни Марии, и чудо, которое происходит в его собственной жизни, – принятие отцовства, способного хранить, защищать и передавать духовное и материальное наследие».

Ангел призывает Иосифа принять Марию, ибо от Духа Святого она родит Сына, Который спасёт народ Свой от грехов. Иосиф не требует дополнительных доказательств: он целиком доверяет Богу, принимая Его замысел для себя и своей семьи. Таким образом, он отважно вступает в историю спасения, «говоря поступками», реализуя небесные обетования в вере, надежде и любви. Иосиф не говорит лишнего, но действует решительно и с доверием, подчеркнул Святейший Отец и в конце наставления призвал верующих:

«Сёстры и братья, давайте и мы испросим у Господа благодати слушать больше, чем говорить, видеть Божьи сны и ответственно принимать Христа, Который с момента крещения живет и возрастает в нашей жизни».