Общая аудиенция в Ватикане. Папа: генеалогия Христа – путь веры и надежды (+ ФОТО)

На общей аудиенции в среду 18 декабря Папа Франциск открыл новый цикл катехизических наставлений, приуроченных к Юбилейному году и объединённых темой «Иисус Христос – наша надежда». Первая встреча была посвящена размышлениям о генеалогии Спасителя. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к паломникам в Зале Павла VI, Святейший Отец подчеркнул, что Господь Иисус – не только конечная цель нашего духовного паломничества, но и сам путь, который мы призваны пройти. Папа обратился к детству Спасителя, описанному в Евангелиях от Матфея и Луки, где раскрывается тайна Его рождения от Девы Марии и исполнение древних пророчеств.

Родословная Иисуса, приведённая в Евангелии от Матфея, поражает своей глубиной и богословским значением. В ней присутствуют сложные и проблематичные истории, включая грехи и ошибки, совершенные некоторыми предками Иисуса. Но этот перечень имён – не просто исторический документ, а своего рода символический рассказ, который подчёркивает важную истину: никто не рождается сам по себе, жизнь каждого – это дар. Эта идея открывает перед верующими особое понимание веры как сокровища, подчеркнул Папа.

«Всё заканчивается и расцветает в Марии и во Христе (см. Мф 1,16). Тогда открывается истина человеческой жизни, которая переходит от одного поколения к другому, передавая три вещи: имя, несущее в себе уникальную идентичность и миссию; принадлежность к семье и народу; и, наконец, приверженность вере в Бога Израиля».

Интересной деталью генеалогии является присутствие имён женщин, включая иноземок: это символизирует открытость Божьего замысла всем народам. «Через этих женщин в родословие Христа входит мир язычников, предвосхищая Его миссию как Спасителя всех», – добавил Папа, цитируя слова Бенедикта XVI.

Особое внимание Епископ Рима уделил Пресвятой Богородице, открывшей новую страницу в истории человечества. В отличие от своих предшественниц, её материнство не является результатом человеческой инициативы, но исходит от воли Божьей:

«Мария знаменует собой новое начало, она сама является новым началом, ибо в её истории центральным персонажем поколения является уже не человек, а сам Бог».

В конце обращения Папа призвал верующих возродить в себе благодарность к предкам, через которых они получили жизнь, и к Богу, Который через Матерь Церковь дарует вечную жизнь во Христе, надежде нашей.