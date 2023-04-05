Общая аудиенция Папы в среду Страстной Недели: наши раны могут стать источником надежды

На общей аудиенции в среду 5 апреля Папа Франциск прокомментировал Евангелие о Страстях Господних (Мф 26,14-27,66), которое Церковь читала в минувшее воскресенье. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима напомнил, что св. Матфей заканчивает этот фрагмент словами: «И приложили к камню печать» (ст. 66). Для учеников Иисуса этот камень знаменовал крах надежды, «худший из возможных финалов», и это мрачное уныние не чуждо сегодня и нам: «Откуда столько равнодушия к Богу? Почему в мире так много зла? Почему неравенство продолжает расти, а долгожданный мир не наступает?». Сегодня, отметил Папа, «надежда иногда кажется погребённой под камнем недоверия».

В памяти учеников Иисуса остался лишь крест, конец всего, но вскоре они открыли в нём новое начало. Именно так, подчеркнул Святейший Отец, прорастает Божья надежда, которая никогда не разочаровывает. Из самого страшного орудия пытки – креста – Бог извлекает величайший знак любви.

Чтобы исцелиться от инфекции печали и горечи, которой мы загрязняем Церковь и мир, необходимо взглянуть на распятие и увидеть на нём обнажённого и израненного Иисуса.

«Распявшие же Его делили одежды его, бросая жребий» (ст. 35), – процитировал Евангелие Папа: Бог, имеющий всё, позволяет лишить Себя всего, но Его унижение – путь к искуплению. Господь побеждает нашу внешнюю парадность, ведь нам трудно признаться, какие мы есть, сбросить приукрашенные облачения и маски. Часто мы ограждаем себя мишурой и ненужными вещами, но они не приносят покоя. Лишённый всего Иисус напоминает, что надежда возрождается, когда мы отказываемся от двуличности и лжи, когда предстаём в истине о себе. Поэтому нужно вернуться к главному – к сердцу, вернуться к сдержанной простоте, очистившись от грязи и горечи сердца. Епископ Рима призвал верующих избавиться от какой-то конкретной лишней вещи и отдать её нуждающимся, «чтобы найти себя».

На Голгофе, отметил Папа, мы видим израненного Иисуса: к Его телесным ранам добавляются раны Его души. Христос одинок, предан и отвергнут Своими, осуждён властями и даже богооставлен (см. ст. 46). Каждый человек изранен жизнью, носит шрамы своих ошибок, чужого непонимания, оскорблений и обид. Но Господь не скрывает Своих ран, а показывает их, говоря, что «на Пасху можно открыть новый путь: сделать из собственных ран пробоины для света». Именно так на Кресте поступает Иисус: никого не осуждает, а любит и прощает Своих мучителей (см. Лк 23,34), преображая страдания в любовь.

Дело не в том, насколько мы изранены жизнью, а в том, что делать с этими ранами, ведь можно позволить им гноиться в обиде и печали, а можно соединить их с увечьями Иисуса, чтобы наши раны тоже начали излучать свет, подчеркнул Папа:

«Наши раны могут стать источником надежды, когда мы их не прячем и не воздыхаем над собой, а утираем слёзы другим; когда вместо обиды из-за отнятого у нас мы заботимся о недостающем другим; когда вместо самокопания мы склоняемся над страждущими; когда вместо жажды любви к себе мы утоляем жажду тех, кто нуждается в нас. Лишь перестав думать о себе, мы обретаем себя. <…> Именно тогда, по словам Писания, наши раны вскоре заживают (см. Ис 58,8) и заново расцветает надежда».