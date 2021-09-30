Общая аудиенция Папы 29 сентября: оправдание верой и праведность верующих

На общей аудиенции в среду 29 сентября Святейший Отец остановился на непростой, но важной» теме оправдания, пояснив сразу же, что «мы, грешники, стали праведниками», — именно в этом и заключается оправдание, о котором святой апостол Павел говорит как в Послании к Галатам, так и в Послании к Римлянам.

Павел настаивает на том, что оправдание приходит верой во Христа. Если обобщить мысль апостола, то оправдание в его понимании – это не что иное, как следствие «Божьего милосердия, дарующего прощение» (Катехизис КЦ 1990).

Оправдание, которое является деянием Бога, «позволяет нам восстановить невинность, утраченную по причине греха». Оправдание происходит через благодать, учит святой апостол Павел, всегда помня о своем личном опыте, изменившем всю его жизнь, то есть о встрече с воскресшим Иисусом по дороге в Дамаск. Вера во Христа преобразила его изнутри, позволив ему открыть истину, прежде от него сокрытую. Не мы сами своими силами становимся праведниками: мы «спасены исключительно благодатью, а не нашими заслугами», подчеркнул Папа. Мы грешники, но Бог оправдывает нас всякий раз, когда мы просим прощения, причем оправдывает не в тот самый момент: мы уже оправданы, — Он же вновь и вновь нас прощает.

Вера, о которой говорит апостол, объемлет все, каждый момент и каждый аспект жизни верующего. Однако не следует думать, будто для Павла Моисеев закон утратил свою ценность: напротив, он остается непреложным и святым даром Божиим (ср. Рим 7,12). И в нашей христианской жизни необходимо соблюдать заповеди, но и в этом мы полагаемся не на наши силы, а на благодать, полученную во Христе. От Христа мы принимаем бескорыстную любовь, которая в свою очередь позволяет нам любить.

В этом контексте Папа упомянул и об учении апостола Иакова, который пишет, что человек оправдывается делами, а не только верой, и вера без дел мертва. Это на первый взгляд кажется противоположным тому, что говорит Павел, однако это не так. «Если оправдание не расцветает в наших делах, — пояснил Папа, — то оно как будто мертвое и остается под землей. Оно есть, но мы должны привести его в действие».

Папа Франциск подчеркнул, что мы не обречены, а изначально оправданы и святы, но затем из-за наших деяний становимся грешниками. «Все мы были оправданы, все мы праведны во Христе, и следует реализовать эту праведность нашими действиями», — пояснил Святейший Отец.

После этого разъяснения учения апостола Павла Папа обратился ко всем верным со словами о вооруженном нападении на селения Мадамай и Абун в Нигерии. «Я молюсь об умерших, о раненых и обо всем населении Нигерии, — сказал Папа. – Да будет в этой стране обеспечена безопасность для всех граждан».



Источник: Vatican News