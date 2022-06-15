Общая аудиенция 15 июня. Папа: старость – это время служения в благодарности Богу (+ ФОТО)

На общей аудиенции 15 июня Папа Франциск продолжил катехизические наставления на тему старости и посвятил размышления «простому и трогательному рассказу об исцелении тёщи Симона, которого ещё не звали Петром, – по версии Евангелия от св. Марка» (1, 29-31). Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец процитировал евангелиста: «Тёща же Симонова лежала в горячке». В пожилом возрасте даже повышение температуры может быть опасным, отметил Папа. Тело гораздо меньше поддаётся контролю, и нужно терпеливо «очищать желания» от всего неполезного. Болезнь давит на стариков иначе, чем в молодости: кажется, что недуги «приближают смерть и в любом случае сокращают отпущенное время». Закрадывается сомнение, – а вдруг «на этот раз я заболею в последний раз…», и очень трудно мечтать о будущем. Однако сегодняшняя евангельская сцена помогает надеяться и предлагает важное наставление: «Иисус посещает больную старушку не один, а отправляется к ней вместе с учениками», – подчеркнул Святейший Отец.

Именно христианская община должна заботиться о престарелых: мы должны чувствовать ответственность за посещение стариков, которые часто остаются одни, и мы призваны поддерживать их молитвами. Сам Иисус учит нас любить стариков: увидев больную старушку, Он берёт ее за руку и исцеляет, поднимая на ноги с ложа болезни.

«Этим мягким жестом любви Иисус даёт первый урок ученикам: спасение возвещается или, лучше сказать, передаётся через внимание к больному человеку; вера женщины воссияла в благодарности за нежность Бога, склонившегося над ней».

Если первый урок был дан Иисусом, отметил Папа, то второй преподаёт пожилая женщина, которая, поднявшись на ноги, «стала им служить». Прекрасно, что старики «по-прежнему возлагают на себя ответственность за служение обществу, преодолевая искушение отойти в сторону»; Господь наделяет их силой. Епископ Рима отметил, что старцы, открытые к дарам исцеления, утешения, ходатайства за своих братьев и сестёр, – а в Евангелии это ученики, сотники, бывшие одержимые, люди отверженные, – «являются, пожалуй, наивысшим свидетельством чистой благодарности, сопровождающей веру». Если бы старики были поставлены в центр общественного внимания, они бы могли осуществлять «драгоценное служение благодарности Богу, Который никого не забывает», подчеркнул Папа:

«Благодарность пожилых людей за дары, полученные от Бога на протяжении долгой жизни, как учит тёща Петра, возвращает общине радость сосуществования и придаёт вере учеников основную черту её предназначения».

Евангельское служение благодарности за Божью милость «никоим образом не прописано в грамматике мужчины-хозяина и женщины-служанки», отметил Святейший Отец. Однако женщины, с благодарностью и нежностью веры, могут научить мужчин тому, что им труднее понять. Ещё до того, как апостолы последовали за Иисусом, тёща Петра указала им путь. «Особая мягкость Иисуса, Который ‘взял её за руку’ и кротко склонился над ней, с самого начала выявила Его особую чуткость к слабым и больным, чему Сын Божий, несомненно, научился у Своей Матери», – сказал Папа Франциск:

«Пожалуйста, пусть старики, дедушки, бабушки будут рядом с детьми, с молодёжью, чтобы передавать им память, опыт и мудрость своей жизни. В той мере, в какой мы позволим молодым и старикам общаться, будет возрастать надежда на будущее нашего общества».