Общая аудиенция 22 марта. Папа: усердие в евангелизации проистекает из святости (+ ФОТО)

На общей аудиенции 22 марта Папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений на тему усердия в евангелизации, посвятив размышления «великой хартии» благовестия в современном мире: апостольскому обращению св. Павла VI Evangelii Nuntiandi (8 декабря 1975 года). Передает русская служба Vatican News.

Евангелизация, подчеркнул Святейший Отец, – не просто передача доктрины и морали. Прежде всего, это свидетельство о личной встрече с Иисусом Христом, воплощённым Словом, в котором совершилось спасение. Личное свидетельство незаменимо, ибо мир «требует от евангелизаторов, чтобы они говорили о Том Боге, Которого они знают и Который им близок» (Evangelii Nuntiandi 76); а также потому, что «современный человек с большим вниманием слушает свидетелей, нежели учителей, <…> или же внимает учителям потому, что они свидетели». Таким образом, свидетельство о Христе является первым способом евангелизации, равно как необходимым условием её действенности, чтобы провозглашение Евангелия было плодотворным.

Следует помнить, отметил Епископ Рима, что к свидетельству также относится горячая вера в Триединого Бога, Который создал и искупил нас из любви. Эта вера преображает людей, их отношения, критерии и ценности, влияющие на принятие решений. Поэтому свидетельство не может быть отделено от связи между верой и возвещением.

По словам Папы, каждый христианин должен ответить на три фундаментальных вопроса, сформулированных святым Павлом VI: «Вы на самом деле верите в то, о чём благовествуете? Вы живёте тем, во что верите? Вы на самом деле проповедуете то, чем живёте?». Нельзя довольствоваться простыми, готовыми ответами, отметил Папа: нужно уметь рискнуть и выйти на поиски, полностью доверяя Святому Духу, Который действует в каждом из нас, постоянно побуждая выходить за пределы наших границ, барьеров и всякого рода ограничений.

В этом смысле, свидетельство христианской жизни предполагает путь к святости, основанный на Крещении, которое делает нас «причастниками Божественного естества, а следовательно, и святыми» (см. Lumen Gentium 40). Святость, подчеркнул Епископ Рима – это не удел немногих; она – дар Божий, который необходимо принять и помочь ему приносить плоды для нас и для других. Павел VI учит, что усердие в евангелизации проистекает из святости. Проповедь, питаемая молитвой и любовью к Евхаристии, должна способствовать увеличению святости того, кто проповедует (см. Evangelii Nuntiandi 76). В то же время, без этой печати святости слово евангелизатора «с трудом проложит дорогу к сердцу человека нашего времени», «рискуя остаться тщетным и бесплодным».

Папа Франциск подчеркнул, что адресатами евангелизации являются также верующие во Христа, активные члены Народа Божьего, поэтому Церковь должна начинать «с евангелизации самой себя». По сути, «она нуждается в том, чтобы постоянно внимать тому, во что она должна верить, внимать основаниям своей надежды, новой заповеди любви». «Будучи Народом Божиим, погружённым в мир и часто искушаемым идолами, Церковь постоянно испытывает нужду в том, чтобы слышать возвещение дел Божиих. Другими словами, ей необходимо самой постоянно воспринимать Благую Весть, молиться и чувствовать силу Святого Духа, изменяющего сердца» (см. Evangelii Nuntiandi 15).

Церковь благовествующая призвана идти под водительством Святого Духа «сложным путём постоянного обращения и обновления», не прячась за аргументом «так было всегда», отметил Святейший Отец. Церковь Христова всецело обращена к Богу: она – участник Его замысла спасения человечества, и в то же время полностью обращена к человечеству. На этом пути христианская община должна вести диалог с современным миром, строить братские отношения, создавать пространства для встречи, быть гостеприимной, уметь признавать и интегрировать других, заботиться об общем доме – творении Божьем.

В конце речи Папа Франциск призвал верующих прочитать или перечитать апостольское обращение Evangelii Nuntiandi, шедевральное наследие святого Павла VI.