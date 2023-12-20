Общая аудиенция 20 декабря. Папа Франциск: вертеп – школа умеренности и радости (+ ФОТО)

Утром 20 декабря Епископ Рима посвятил общую аудиенцию в Зале Павла VI истокам и смыслу «живого вертепа», созданного ровно 800 лет назад в Греччо св. Франциском Ассизским. Передает русская служба Vatican News.

По словам Папы, Франциск не стремился создать красивое произведение искусства, но хотел вызвать с помощью вертепа изумление перед крайним смирением Господа, перед трудностями, которые Он претерпел ради нас в бедном гроте Вифлеема, на который стал похож Греччо. Сегодня риск потерять главное в жизни велик, особенно в это святое время: рождественский вертеп призван вернуть нас к главному, к Богу, и подарить радость, которая не зависит от материальных подарков, заявил Папа Франциск. Памятная сцена Рождества Христова родилась как школа умеренности, и вертеп помогает вернуться к главному: к Богу, Который приходит, чтобы жить среди нас, вернуться и к другим важным отношениям, – в сцене Рождества семья представлена Богомладенцем, Иосифом и Марией, а близкие – пастухами.

Святейший Отец призвал верующих постоять перед вертепом, чтобы упорядочить жизнь и отвлечься от повседневной суеты, найти покой в молитве и тишине, в нежности Бога.

Папа напомнил, что вертеп говорит не только о воздержанности, но и о радости. Она переполняет сердце, когда человек прикасается к близости Иисуса, к нежности Бога, Который приходит, чтобы утешить. По словам Святейшего Отца, вертеп – это место встречи с Богом, источником надежды и радости, где мы можем поделиться своими ожиданиями и заботами с Иисусом; это «конкретное восприятие близости Бога», Который находится среди нас и полностью принимает наше земное существование, с красотой и несчастьем этого мира.

«Вертеп – это как маленький колодец, из которого можно черпать близость Бога, источник надежды и радости».

Ясли Богомладенца – это «живое, домашнее Евангелие», призывающее вернуться к истинному смыслу Рождества, подчеркнул в конце обращения Папа Франциск:

«Принесите Господу ожидания и житейские заботы. Вверяя Иисусу всё, что нам дорого, мы тоже испытаем ‘великую радость’ (Мф 2,10)».