Обращение отца Коррадо Трабукки, OFM, по поводу Недели молитв о единстве христиан

Дорогие братья и сестры во Христе!

Каждый год с 18 по 25 января в Церкви проходит неделя молитв о единстве христиан. Это стало уже нашей общей традицией: встречаться в Кафедральном соборе, чтобы вместе молиться и размышлять над предложенной темой.

В этом году, учитывая ситуацию с пандемией, мы не сможем встретиться вместе, однако можем молиться по отдельности, в наших общинах.

Темой недели молитв о единстве христиан в этом году стали слова из Евангелия от Иоанна 15, 1-17: «Пребудьте в любви Моей и принесете много плода».

Я благодарю сестру Дарью Рассказову, CSSE, за адаптацию текста богослужения на русском языке, который вы все можете скачать по ссылке: Материалы для НЕДЕЛИ МОЛИТВЫ О ЕДИНСТВЕ ХРИСТИАН 2021

Желаю всем счастливого нового экуменического года! Мир и добро!



Свящ. Коррадо Трабукки, OFM

ответственный за экуменическое служение в Преображенской епархии