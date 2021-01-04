Обнародовано расписание Папских богослужений на ближайшее время

4 января 2021 г. Служба Папских литургических церемоний обнародовала программу публичных богослужений с участием Святейшего Отца в ближайшие два месяца.

24 января Папа возглавит Святую Мессу по случаю Воскресенья Божьего Слова. Это празднование будет совершаться во второй раз: оно было учреждено 30 сентября 2019 г. Апостольским посланием Aperuit illis. Служба пройдет в базилике Святого Петра.

На следующий день, 25 января 2021 г., Римский Епископ возглавит торжественную Вечерню с участием представителей различных конфессий в базилике Святого Апостола Павла «вне стен», приуроченную к завершению 54-й Недели молитв о единстве христиан.

2 февраля, в праздник Сретения Господня, когда в 25-й раз будет отмечаться Всемирный день посвященной Богу жизни, Понтифик будет служить Мессу в Ватиканской базилике, в которой примут участие представители Институтов посвященной Богу жизни и Обществ апостольской жизни со всех концов земного шара.

По материалам Vatican News