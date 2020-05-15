Обнародовано послание Папы Франциска на Всемирный день мигранта и беженца

Папа Франциск обнародовал послание на 106-й Всемирный день мигранта и беженца, который будет отмечаться в воскресенье 27 сентября. Святейший Отец выстроил его на шести парах глаголов, выражающих конкретные действия. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Документ на тему «Вынужденные бежать, подобно Иисусу Христу» посвящён приёму, защите, продвижению и интеграции внутренних переселенцев. Предстоятель Вселенской Церкви отмечает, что в течение последнего года – при разных обстоятельствах – он уже неоднократно возвращался к этой теме, затрагивая причины, которые вынуждают людей покидать родные места: конфликты, чрезвычайные гуманитарные ситуации, нищета, климатические потрясения. Теперь же драматическое положение мигрантов и беженцев усугубилось кризисом, связанным с пандемией COVID-19. Недавно Святейший Престол опубликовал документ, посвящённый проблемам внутренне перемещённых лиц и пастырской заботе о тех из них, кто живет в условиях нестабильности, маргинализации и отверженности. В подобной ситуации, отмечает Папа, находился и маленький Иисус, когда Святое Семейство было вынуждено бежать в Египет. Христос присутствует в каждом из беженцев, которые «спасаются от голода, войн, других серьёзных опасностей в поисках безопасной и достойной жизни для себя и своей семьи». В их лицах мы призваны увидеть лик голодного, жаждущего, нагого, больного, чужестранного и арестованного Христа. Нашим ответом на этот пастырский вызов, подчёркивает Папа, должен быть приём, защита, продвижение и интеграция; Святейший Отец добавляет к этому «шесть пар глаголов, которые соответствуют совершенно конкретным действиям, объединённым причинно-следственной связью».

Чтобы понять другого, нужно его узнать. Ученики из Эммауса не понимали Воскресшего Христа, потому что не узнали Его (см. Лк 24,15-16). Говоря о мигрантах и переселенцах, мы слишком часто останавливаемся на цифрах, однако речь идёт о людях. Лишь встречаясь, знакомясь с ними, узнавая их истории, мы сможем их понять и осознать глубину их проблем, подчёркивает Папа Франциск.

Чтобы служить, нужно стать ближним. Именно так поступил Добрый Самарянин, оказавший всяческую помощь израненному путнику-иностранцу (см. Лк 10,33-34). Страхи и предрассудки заставляют нас держаться на расстоянии от других и мешают служить им с любовью. «Быть рядом» означает готовность рисковать, которую показали в последние месяцы многие врачи и медсёстры. «Такая близость ради служения выходит за рамки чистого чувства долга», и великий пример тому нам оставил Иисус, омывший ноги ученикам (см. Ин 13,1-15).

Чтобы примириться, нужно выслушать. Этому учит нас Сам Бог, преисполненный спасительной любви (см. Ин 3,16-17): послав на землю Своего Сына, Он пожелал человеческим слухом выслушать стон человечества. Любовь, которая примиряет и спасает, начинается именно с выслушивания. В современном мире множатся послания, но пропадает умение слушать, отмечает Папа. Только через смиренное и внимательное выслушивание мы сможем действительно примириться с собой, с ближними и с Богом. Последние месяцы принесли на наши улицы тишину, и это тревожное молчание даёт нам возможность прислушаться к крику самых уязвимых, к крику беженцев и крику нашей тяжелобольной планеты.

Для того, чтобы расти самим, необходимо делиться с другими, подчёркивает Святейший Отец. Первая христианская община видела в этом одну из своих основ (см. Деян 4,32). Бог не хотел, чтобы ресурсы планеты служили лишь немногим, поэтому мы должны научиться делиться тем, что имеем, ради всеобщей пользы. Примером тому служит мальчик, который предложил Иисусу «пять ячменных хлебов и две рыбки»: этого хватило на пять тысяч человек (см. Ин 6,1-15). Пандемия напомнила, что все мы в одной лодке, все ответственны друг за друга, и никто не может спастись в одиночку, отмечает Епископ Рима.

Чтобы продвигать других, нужно их вовлекать. Именно так Господь поступил с самарянкой (см. Ин 4,1-30). Иногда желание служить людям мешает нам видеть их собственное богатство и сделать их главными действующими лицами собственного искупления. Пандемия напомнила, насколько важна взаимная ответственность, братство и солидарность, и что лишь при участии всех – даже тех, кого часто недооценивают, – мы сможем справиться с кризисом.

Для того, чтобы построить, нужно сотрудничать. К этому ещё апостол Павел призывал общину Коринфа (см. 1 Кор 1,10). Строительство Царства Божьего входит в обязанность всех христиан, и поэтому мы должны учиться работать вместе, «не поддаваясь соблазну ревности, раздоров и разделений». Сейчас не время для эгоизма, ибо вызов, с которым мы столкнулись, объединяет всех нас и не взирает на лица. Чтобы сохранить общий дом и сделать его похожим на первоначальный замысел Бога, мы должны сотрудничать на международном и местном уровнях, в духе глобальной солидарности, не оставляя никого без внимания.

В заключение послания на 106-й Всемирный день мигранта и беженца Папа Франциск возносит молитву Богу, дабы по заступничеству Пресвятой Девы и Святого Иосифа – Опекуна Богомладенца – Он утешил, укрепил и защитил всех братьев и сестёр, которые в эти тяжёлые времена вынуждены покидать свои дома и свою землю. Пусть те, кто их принимает, обретут нежность и благость приёмного отца Иисуса – праведного и мудрого Святого Иосифа, который любил Младенца как собственного сына и поддерживал Марию на пути лишений и невзгод.