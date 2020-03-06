Обнародована тема Папского Послания на 106-й Всемирный день мигранта и беженца

«Как и Иисус Христос, они были вынуждены бежать», – в Ватикане 6 марта с.г. озвучили тему послания Папы Франциска на 106-й Всемирный день мигранта и беженца, отмечаемый в Католической Церкви в последнее воскресенье сентября – 27 сентября в 2020 году. На этот раз Понтифик посвятит свое размышление душепопечению о вынужденно перемещенных лицах, которых в мире на сегодняшний день насчитывается более 41 миллиона человек.

Как о том свидетельствует само название документа, в нем Папа намеревается сравнить ситуацию современных обездоленных с ситуацией, в которой оказалось Святое Семейство, вынужденное спасаться бегством от царя Ирода. Тем самым Предстоятель Вселенской Церкви стремится акцентировать христологический аспект христианского гостеприимства.

Послание будет разделено на шесть разделов, которые обозначат главные направления деятельности по отношению к мигрантам: познакомиться и понять; приблизиться, чтобы служить; слушать, чтобы примириться; делиться, чтобы расти; включать, чтобы поддерживать; сотрудничать, чтобы строить.

Для надлежащей подготовки к празднованию Всемирного дня мигранта и беженца, как и в прошлые годы, Дикастерия по содействию целостному человеческому развитию, запустит специальную информационную кампанию. Каждый очередной месяц она будет предлагать материалы для медитаций, информационные материалы и мультимедийные пособия для более глубокой рефлексии на тему, избранную Святейшим Отцом.

По материалам Vatican News