Обнародована тема Папского Послания на 106-й Всемирный день мигранта и беженца

Обнародована тема Папского Послания на 106-й Всемирный день мигранта и беженца

Март 06, 2020

«Как и Иисус Христос, они были вынуждены бежать», – в Ватикане 6 марта с.г. озвучили тему Папы Франциска на 106-й , отмечаемый в Католической Церкви в последнее воскресенье сентября – 27 сентября в 2020 году. На этот раз Понтифик посвятит свое размышление душепопечению о вынужденно перемещенных лицах, которых в мире на сегодняшний день насчитывается более 41 миллиона человек.

Как о том свидетельствует само название документа, в нем Папа намеревается сравнить ситуацию современных обездоленных с ситуацией, в которой оказалось , вынужденное спасаться бегством от царя Ирода. Тем самым Предстоятель Вселенской Церкви стремится акцентировать христологический аспект христианского гостеприимства.

Послание будет разделено на шесть разделов, которые обозначат главные направления деятельности по отношению к мигрантам: познакомиться и понять; приблизиться, чтобы служить; слушать, чтобы примириться; делиться, чтобы расти; включать, чтобы поддерживать; сотрудничать, чтобы строить.

Для надлежащей подготовки к празднованию Всемирного дня мигранта и беженца, как и в прошлые годы, Дикастерия по содействию целостному человеческому развитию, запустит специальную информационную кампанию. Каждый очередной месяц она будет предлагать материалы для медитаций, информационные материалы и мультимедийные пособия для более глубокой рефлексии на тему, избранную Святейшим Отцом.

По материалам Vatican News

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