Обнародована тема ближайшего Всемирного дня мигрантов

Пресс-служба Святейшего Престола обнародовала тему послания Папы Франциска на 107-й Всемирный день мигрантов и беженцев. В пресс-релизе уточняется, что вдохновением послужила энциклика о всеобщем братстве Fratelli tutti. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Папа Франциск выбрал тему «Направляясь ко всё более широкому ‘мы’» для своего традиционного послания на ближайший 107-й Всемирный день мигрантов и беженцев, который в этом году будет отмечаться в воскресенье 26 сентября. Зал печати Ватикана сообщает, что при выборе темы Святейший Отец вдохновлялся пожеланием из своей энциклики Fratelli tutti: чтобы «наконец больше не было ‘других’, а было только одно ‘мы’» (Fratelli tutti, 35). Это универсальное «мы» должно стать реальностью в первую очередь в лоне Церкви, призванной к единству в многообразии.

В коммюнике отмечается, что «в послании, разделённом на шесть подтем, особое внимание будет уделено заботе об общечеловеческой семье, которая, вместе с заботой об общем доме, стремится к тому ‘мы’, которое может и должно стать всё более широким и гостеприимным». «Для надлежащей подготовки к празднованию этого дня, – уточняется в сообщении, – Отдел по вопросам мигрантов и беженцев при Департаменте служения целостному развитию человека организовал информационную кампанию, в рамках которой будут разработаны шесть пунктов из послания. Ежемесячно будут предлагаться мультимедийные пособия, информативные материалы и размышления богословов и специалистов, которые помогут углубить тему и разделы, выбранные Святейшим Отцом».