Обнародована программа встречи Папы с епископами Средиземноморья

Ватиканский зал печати обнародовал программу однодневной поездки Папы Франциска в итальянский город Бари, которая запланирована на воскресенье 23 февраля. Святейший Отец примет участие в заключительной встрече епископов из 20 стран Средиземноморья, организованной Епископской конференцией Италии. Сообщает корреспондент Виктор Владимиров.

Утром 23 февраля Святейший Отец покинет Ватикан на вертолёте и в 8 часов 15 минут совершит посадку в столице Апулии. На местной площади Христофора Колумба состоится приветственная церемония с участием церковных и гражданских властей. Затем Епископ Рима отправится на автомобиле к Папской базилике Святителя Николая на встречу с епископами из 60 епархий Европы, Африки и Азии. Международный форум на тему «Средиземноморье – граница мира» откроется выступлениями главы итальянского епископата кардинала Гуалтьеро Бассетти, архиепископа Сараево кардинала Винко Пульича и апостольского администратора латинского Патриархата Иерусалима архиепископа Пьербаттисты Пиццабаллы, после чего Папа Франциск произнесёт речь. Главная цель встречи, которая начнётся 19 февраля, – наметить конкретные шаги, ведущие к примирению и братству между народами, которые страдают от военных конфликтов, преследований, миграций и социального неравенства.

После встречи с иерархами Святейший Отец помолится у мощей святого Николая Чудотворца в крипте базилики, а затем обратится с приветственным словом к общине отцов-доминиканцев, кустодов святилища. Согласно программе, в 10 часов 45 минут на площади Виктора Эммануила Папа Франциск совершит Святую Мессу и после богослужения, в полдень, возглавит молитву «Ангел Господень». Возвращение в Ватикан запланировано на 13 часов 45 минут.

Напомним, что 7 июля 2018 года Папа Франциск встречался в Бари с предстоятелями ближневосточных и других церковных общин и принимал участие в экуменическом молебне о мире.