Обнародована программа богослужений по случаю беатификации Иоанна Павла I

Зал печати Святейшего Престола обнародовал информацию о трёх основных мероприятиях по случаю беатификации Папы Римского Альбино Лучани – Иоанна Павла I (1912-1978 гг.), сообщает русская служба Vatican News.

Божественная литургия с обрядом беатификации состоится в воскресенье 4 сентября в 10 часов 30 минут на площади Святого Петра в Ватикане под предстоятельством Папы Франциска. Прошение о беатификации представят епископ епархии Беллуно и Фельтре монсеньор Ренато Марангони, постулатор процесса кардинал Бениамино Стелла и вице-постулатор Стефания Фаласка. В ходе литургического обряда постулатор преподнесет в дар Святейшему Отцу реликварий с мощами новоблаженного.

Накануне беатификации – в субботу 3 сентября в 18 часов 30 минут – в базилике Святого Иоанна на Латеранском холме состоится молитвенное бдение, которое возглавит кардинал-викарий Римской епархии Анджело де Донатис. Во время молебна прозвучат песнопения и фрагменты из учительства Слуги Божьего Иоанна Павла I.

Благодарственная Месса после беатификации запланирована на воскресенье 11 сентября 2022 года в епархии Беллуно и Фельтре: в 16 часов на площади в городке Канале д’Агордо (месте рождения Альбино Лучани) богослужение возглавит Патриарх Венеции монсеньор Франческо Моралья.

В дни, предваряющие беатификацию, в Зале печати Святейшего Престола пройдёт специальная пресс-конференция, дата которой будет объявлена позже. На встрече с журналистами будет присутствовать свидетель чуда исцеления, которое произошло благодаря заступничеству Слуги Божьего Иоанна Павла I.