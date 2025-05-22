Обнародован план мероприятий с участием Папы Льва XIV в июне 2025 года

Архиепископ Диего Равелли, возглавляющий Отдел богослужений Святейшего Отца, обнародовал июньское расписание богослужений под предстоятельством Папы Льва XIV.

Каждое июньское воскресенье Папа Лев XIV будет совершать торжественную Святую Мессу, на которую приглашены особым образом паломники Юбилейного года.

1 июня в 10.30 на площади Святого Петра Папа совершит Мессу по случаю Юбилея для семей, детей и пожилых людей. 8 июня в 10.30 на площади Св. Петра состоится Месса праздника Пятидесятницы, который увенчает пасхальное время: на нее придут участники Юбилея церковных движений, ассоциаций и новых общин. 15 июня, в торжество Пресвятой Троицы, на площади Св. Петра в Мессе под предстоятельством Папы, которая начнется в 10.30, будут участвовать паломники Юбилея спортсменов; 27 июня, в праздник Святейшего Сердца Иисуса, – участники Юбилея священников: это богослужение начнется в девять утра.

Исключением станут воскресенья 22 и 29 июня: 22-го числа в 17 часов Папа Лев XIV возглавит Святую Мессу в Латеранском соборе и процессию к базилике Санта-Мария-Маджоре по случаю праздника Святейших Тела и Крови Христовых, который отмечается в четверг 19 июня, но в Италии, в том числе в Римской епархии, переносится на ближайшее воскресенье. Воскресенье 29 июня выпадает на праздник святых апостолов Петра и Павла: по традиции в этот день Папа совершает Мессу с благословением паллиев для новых архиепископов-митрополитов. Богослужение начнется в соборе Св. Петра в 9.30.

Помимо воскресений, Папа возглавит Святую Мессу также в понедельник 9 июня в 11.30. Эта литургия в день памяти Пресвятой Девы Марии Матери Церкви, пройдет в соборе Св. Петра в рамках Юбилея для Святейшего Престола. На этой же неделе состоится Очередная публичная консистория для голосования по некоторым процессам канонизации. Она состоится в 9 часов в Зале консисторий.



Источник: русская служба Vatican News