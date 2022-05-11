О «знаке Каина» в Книге Бытия

Как понимать в Книге Бытия, что Каину, убившему своего брата, Бог дал знамение, чтобы его не убил кто-нибудь встретивший его? Ведь он с Авелем были первые дети Адама и Евы. Или это означает, что кроме Адама и Евы Бог на ином месте сотворил других людей? На эти вопросы отвечает русская служба Vatican News.

Прежде чем перейти к ответу на эти конкретные вопросы, стоит немного остановиться на том, как вообще следует читать Книгу Бытия.

В 1909 году Папская библейская комиссия опубликовала Декрет об историческом характере первых трех глав Книги Бытия. Посредством этого Декрета, во-первых, отвергаются суждения, согласно которым Бытие представляет собой восточные мифы, всего лишь «очищенные» от политеизма и приспособленные к еврейской религии. Отвергается также мнение, что Бытие содержит в себе аллегории и символы религиозных и философских истин, которые не соответствуют объективной реальности. И, наконец, Декрет отвергает мнение, согласно которому Бытие — это легенды, отчасти выдуманные с назидательной целью.

В Декрете перечисляются факты, описанные в Книге Бытия, которые не подвергаются сомнению. Это, например, сотворение всех вещей Богом в начале времен, сотворение человека, грехопадение первых людей.

Что касается вопроса о том, каким образом все эти факты происходили, Декрет гласит: «В написании первой части Бытия священный автор не намеревался дать научное объяснение сокровенной сути видимых вещей и описать точный порядок сотворения, но он стремился дать своему народу доступное ему пояснение, соответствующее стилю общения того времени и чувствам людей. Поэтому в ее толковании не следует стремиться с точностью и постоянством к стилю научного языка».

И далее: «Интерпретируя отрывки, которые Отцы и Учители Церкви воспринимали по-разному, не высказываясь определенно и точно, допустимо поддерживать и защищать мнения, которые каждому кажутся разумно доказуемыми, учитывая суждение Церкви и сохраняя аналогию веры».

«И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его» (Быт 4:15).

Это знамение означает, что, осудив грешника, Бог не оставляет его на произвол судьбы, но принимает под Свое покровительство, принимает в Высший суд, которому подчиняются все создания. Этот библейский стих не следует интерпретировать буквально, но даже и буквальное прочтение не указывает на непременный факт наличия других людей в тот момент, но обладает другим смыслом — Бог не наказывает человечество немедленно, но дает ему возможность раскаяться. Мгновенное наказание означало бы закрыть перед человеком путь к свободному выбору добра, к возвращению на правильный путь. Страх же Божьей кары обесценивает свободу выбора человека.