О сексуальном воспитании подростков

В чём должно заключаться сексуальное воспитание подростков согласно христианским принципам? Как лучше изложить для них учение Церкви в этой сфере?

Нередко родители, педагоги и даже катехизаторы предлагают детям нечто вроде «списка»: что можно, а чего нельзя. Это ошибочный подход: он не отражает учения Церкви, которое заключается отнюдь не в списке запретов – иначе оно действительно выглядело бы отталкивающим, авторитарным, непонятным и далеким от людей.

Когда мы говорим о сексуальном воспитании подростков, в первую очередь нужно обратить внимание на цель, к которой в своей жизни призван человек. Если эта цель неизвестна, то и путь к её достижению будет непонятен. Именно в перспективе призвания человека следует рассматривать нравственность в сексуальной сфере.

Каждый человек призван к святости, и святость – это не что иное, как единение мыслей, чувств и всей жизни с Богом. Поэтому зло и добро должны определяться именно по такому критерию: что способствует и что не способствует общению с Богом. Зло омрачает или даже разрушает это общение. Иисус сказал: «Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так; и когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает.

Лицемеры! лице земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете?» (Лк 12,55-57).

Современные подростки вполне в состоянии распознать, что их приближает к Господу, а что отдаляет. Например, если подросток посещает порнографический сайт или совершает иные грехи против чистоты, то он, как правило, чувствует, что грех отделяет его от Бога. В таких ситуациях подростки не испытывают желания молиться. Они чувствуют, насколько правдивы слова из Священного Писания о том, что плотские похоти противоречат жизни в Духе. Им вполне доступно понимание слов святого Павла: «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу — о духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир, потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут» (Рим 8,5-8).

В первую очередь ребятам нужно представить цель, цель их жизни. Если цель привлекательна, то все остальное придет само собой. Но, разумеется, все это непросто, ведь если сам предлагающий эту цель не понимает и не стремится к ней своей жизнью, то она не может быть привлекательной.

Сексуальное воспитание должно основываться на подлинных ценностях, подростки должны осознать, что сексуальная сфера имеет прямое отношение к призванию каждого человека к самоотдаче. Все мы призваны стать истинным даром для другого. И здесь нужно пояснить, что это нелегко, поскольку наша природа заражена первородным грехом, похотью и эгоизмом. Подросткам необходимо объяснить, что часто словом «любовь» маскируют не любовь, а эгоизм. Если отношения построены на эгоизме и похоти, то рано или поздно они заканчиваются ссорой или разрывом.

Учительство Церкви предлагает нам ценные рекомендации по сексуальному воспитанию. Они содержатся в документе Папского совета по душепопечению о семье «Сексуальная сфера человека: истина и значение». В нем говорится, в частности, о том, что означает целомудрие в любви: это «духовная сила, освобождающая любовь от эгоизма и агрессивности». Эта духовная сила не приходит сама собой, а приобретается ценой самообладания, властью над собственными импульсами. Если мы не умеем господствовать над своими инстинктами и управлять ими, то они управляют нами.

Еще одна вещь, на которую нужно обратить внимание в сексуальном воспитании подростков, — то, что закон Божий является другом человеческой любви, более того, единственным другом. Своим законом Бог не запрещает людям любить, потому что Он Сам вложил в человека призвание к любви, и никто так, как Он, не желает, чтобы каждый человек любил и чтобы всякая любовь росла и становилась прекрасней. Поэтому мы должны всегда уповать на Бога, сопутствующего человеческой любви. Сатана же внушает человеку мысль, будто Бог соперничает с человеком. На самом же деле ограничения, поставленные Божьим законом, – это своеобразные дорожные знаки, предупреждающие об опасности не только для чистоты любви, но и для нашего единения с Ним, с Богом, для нашего пути к той цели, о которой мы говорили, — святости.



Ольга Сакун

Источник: Vatican News