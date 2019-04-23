О предстоящем визите Папы Франциска в Болгарию

Стремительно приближается время визита Папы Франциска в две балканские страны с преобладающим православным населением. 5 и 6 мая Святейший Отец посетит Болгарию и Северную Македонию. В связи с этим Апостольский экзарх Софии и предстоятель Болгарской Греко-Католической Церкви епископ Христо Пройков дал большое интервью польским католическим СМИ «Gość Niedzielny» и «KAI».

Болгарский иерарх прежде всего отметил, что первым и пока последним Папой, посетившим его страну с Апостольским визитом, был великий Папа-поляк св. Иоанн Павел II. Тот визит проходил в 2002 г., так что за минувшее время уже успело вырасти новое поколение верных. Молодые болгарские католики впервые в жизни получат шанс воочию увидеть Святейшего Отца, а потому они ожидают его с огромным энтузиазмом. Кроме того, нынешний визит Папы Франциска оживит память о святом Папе Иоанне XXIII — он, прежде, чем принять служение Святого Петра, на протяжении десяти лет был в Болгарии Апостольским визитатором. Именно по этой причине болгарские католические епископы предложили сделать девизом предстоящего Апостольского визита слова «Pacem in terris» («Мир на земле») — так называлась программная энциклика Иоанна XXIII — и Папа Франциск тут же согласился. По убеждению епископа Христо Пройкова, годы, проведенные в Болгарии будущим Папой Ронкалли оказали несомненное воздействие на его понтификат. В близких контактах с православными созревала его экуменическая идея, осознание необходимости восстановления разрушенного христианского единства. В свою очередь, Иоанн Павел II, посещая Болгарию, прямо заявлял, что желает идти вслед за Иоанном XXIII. Важнейшей темой визита Папы Франциска на Балканы будет мир. В отличие от других балканских стран, Болгарии удалось перейти от коммунизма к демократии без пролития крови, и сегодня эта страна обращается ко всему миру с призывом к примирению, терпимости, солидарности и сотрудничеству, и благодаря визиту Папы этот призыв может быть везде услышан.

Подготовка к приезду Папы Франциска в Болгарию ведется уже достаточно длительное время. Она, в первую очередь, имеет духовный характер: после каждой св. Мессы или Божественной Литургии во всех болгарских католических церквях звучит молитва в намерении предстоящего Апостольского визита. Болгарские католические епископы уже приготовили Папе Франциску подарок — икону Матери Божией Небесных Врат, которую весьма почитал Иоанн XXIII. Во время своего служения в Болгарии Джузеппе Анджело Ронкалли много путешествовал по стране. Однажды он приехал в город Месемврию (теперь он называется Несебыр), где увидел оригинал упомянутой иконы. Он был настолько восхищен этим святым изображением, что даже попросил тогдашнего Папу, Пия XI, возвести его в сан титулярного епископа Месемврийского (этот город когда-то был столицей епархии).

Католики составляют 1% населения Болгарии. Около 10 тысяч придерживаются при этом византийского обряда, а около 50 тысяч — латинского. Папа Франциск намеревается посетить два болгарских города: столицу страны Софию и город Раковски, где проживает значительное число католиков.

По материалам Vatican News