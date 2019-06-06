О праздновании «золотого» юбилея католического прихода в Бишкеке (+ФОТО)

В Пасхальное воскресенье Доброго Пастыря, 12 мая 2019 года, торжественным богослужением было отмечено 50-летие официального основания католического прихода в столице Кыргызстана Бишкеке.

Между тем, Католическая Церковь в Кыргызстане имеет куда более давнюю и притом весьма славную историю. В 1950-1960-е годы в Киргизской ССР была «подпольная» («катакомбная») Церковь. Храм находился в городе Канте, близ города Фрунзе (ныне Бишкек). Настоятельствовал в нём отец-иезуит Антониус Шешкявичус, помогал ему брат-иезуит Анастазас Янулис. За несколько лет пастырского служения в Киргизии отец Антониус крестил около 10 000 человек. Отец Антониус Шешкявичус (узник ГУЛАГа) за активную пастырскую работу трижды подвергался аресту, сидел в тюрьмах. В Киргизскую ССР он приехал в 1950-е годы, после своего первого лагерного срока. В 1961 году он был арестован во второй раз и получил 6-летний срок заключения, а в начале 1971 года вновь пошел по этапу. Брат-иезуит, литовец по национальности Анастазас Янулис служил органистом в храме города Канта. В 1970-е годы он был арестован в Литве за распространение «Хроники Католической Церкви» и был осужден на 3,5 года. В другие годы в разное время католические приходы в Киргизии обслуживали священники из Казахстана и других советских республик: блаженный о. Алексий Зарицкий, о. Антоний (Августин) Станканинец (п. Чу, Джамбульская обл.), о. Иосиф Свидницкий и др. Уже в 1960-е годы (после освобождения из ссылки в 1957 году) католические приходы в Киргизии периодически мог навещать будущий первый настоятель католического прихода во Фрунзе отец Михаил Келер. 14 июля 1969 года католическая община во Фрунзе (Бишкеке) получила официальную государственную регистрацию, настоятелем прихода стал отец Михаил Келер, последний немецкий священник из Саратовско-Тираспольской епархии, на тот момент всё еще проживающий в селе Мерке Казахской ССР. В 1973 году на помощь к настоятелю Михаилу Келеру прибыл из Макинска отец Готтлиб Тодавчич. В те годы община была достаточно многочисленной (по воскресеньям собиралось более 300 верующих): в основном это были немцы, поляки и украинцы. В 1981 году прелат Михаил Келер с помощью прихожан перестроил имеющуюся часовню под ныне действующий храм Святого Архангела Михаила. В 1989 году в Риге был рукоположен в священники Николай Мессмер, вступивший в 1975 году в Орден иезуитов. В 1989 – 1997 гг. именно он возглавлял приход во Фрунзе (Бишкеке), а в будущем ему предстояло стать первым в Кыргызстане католическим епископом и Апостольским администратором этой страны. 22 декабря 1997 года Папа Римский св. Иоанн Павел II учредил в Кыргызстане миссию Sui iuris («собственного права»). Ее первым ординарием стал священник-иезуит Александр Кан. В настоящее время отец Александр является настоятелем прихода Святого Николая в городе Таласе. 18 марта 2006 года Папа Бенедикт XVI преобразовал Миссию Sui iuris в Кыргызстане в Апостольскую администратуру, и возглавил её епископ Николай Мессмер. Его епископская хиротония состоялась 2 июня 2006 года в Риме, а ингресс (вступление в должность) – в храме Святого Архангела Михаила в Бишкеке 2 июля 2006 года. Епископ Николай Мессмер, по словам Владыки Иосифа Верта, это «…целая эпоха в жизни Католической Церкви в Кыргызстане». После безвременной кончины епископа Николая Мессмера в 2016 году Апостольскую администратуру в Кыргызстане в течение одного года возглавлял отец-иезуит Янез Михельчич, ныне продолжающий свое пастырское служение на киргизской земле, а 29 августа 2017 года Папа Франциск именовал Апостольским администратором католиков в Кыргызстане отца-иезуита Энтони Джеймса Коркорана бывшего прежде настоятелем Независимого российского региона Общества Иисуса. В 2018 году настоятелем прихода Святого Архангела Михаила в Бишкеке стал отец Мартин Себин. Итак, Католическая Церковь в Кыргызстане пережила разные времена, прошла сквозь горнило атеистических гонений, успешно выдержала все испытания и ныне продолжает развиваться под неустанной защитой Христовой и водительством Святого Духа.



На торжественной Святой Мессе 12 мая предстоятельствовал епископ Атаназиус Шнайдер (викарный епископ Архиепархии Пресвятой Девы Марии в Астане), который, будучи выходцем из ссыльной немецкой католической семьи, родился в Токмаке (Киргизская ССР) и был возведен в епископский сан в один день с Николаем Мессмером, 2 июня 2006 года. Ему сослужили: отец Энтони Коркоран (Апостольский администратор Кыргызстана), отец Василий Говера (Апостольский делегат для католиков византийского обряда Казахстана и Средней Азии), отец Дариуш Бурас (Апостольский администратор в Атырау, Казахстан), отец Александр Кан (настоятель прихода Св. Николая в Таласе, ординарий Миссии Sui iuris в Кыргызстане в 1997-2006 гг.); отец Янез Михельчич (Апостольский администратор Кыргызстана в 2016-2017 гг.), отец Мартин Себин (нынешний настоятель католического прихода Святого Архангела Михаила в Бишкеке), а также нынешний настоятель Независимого российского региона Общества Иисуса отец Богуслав Стечек. Почетным гостем праздника стал «всесоюзный аэромонах», знаменитый прелат Иосиф Свидницкий – человек-эпоха, узник советских концлагерей, всю жизнь посвятивший служению Богу и Церкви. Нашу Преображенскую епархию представляли ее Генеральный викарий отец Андрей Ферко и руководитель центра «Иниго» отец Янез Север, SJ. Среди молящихся в этот день, кроме «своих» прихожан, были гости окрестных сел и городов, а также посол Федеративной Республики Германии в Кыргызстане госпожа Моника Иверсен, председатель Совета немцев Кыргызстана Валерий Исидорович Диль (поведавший собравшимся об истории своей семьи и проиллюстрировавший ее показом слайдов), председатель Польского общества «Одродзенье» («Возрождение») Зенона Слензак–Бегалиева и дети из упомянутого Польского общества, порадовавшие зрителей прекрасным праздничным концертом.

Особым образом следует отметить монахинь из Конгрегации «Школьных Сестер Святого Франциска», вот уже 25 лет несущих свое служение на киргизской земле, внесших свой неоценимый вклад в празднование приходского юбилея. По окончании богослужения всем его участникам была предложена братская трапеза в храмовом дворе (вкуснейший плов), а затем брат-иезуит Дамиан Войцеховский проиллюстрировал 50-летнюю историю прихода в Бишкеке подборкой слайдов, а комментировал показ прелат Иосиф Свидницкий.

К 50-летнему юбилею римско-католического прихода Святого Архангела Михаила в Бишкеке и 20-летию кафедры ЮНЕСКО по изучению мировой культуры и религий в Кыргызско-Российском славянском университете им. Б.Н. Ельцина была приурочена проходившая 13 и 14 мая Международная научная конференция «Христианство в Кыргызстане: история и современность». С приветственным словом на открытии конференции выступили ректор КРСУ, профессор В.И. Нифадьев и Апостольский администратор Кыргызстана отец Энтони Коркоран, SJ, который подчеркнул исключительную значимость рассмотрения круга научных проблем, связанных с историей христианства в Кыргызстане.

Профессора ведущих итальянских университетов и крупнейшие киргизские специалисты, историки-археологи Ч.Д. Джумагулов и К.Ш. Табалдиев выступили с докладами о следах несторианского присутствия в Кыргызстане в Средние века и о францисканской миссии на этой земле. О сегодняшнем же дне различных христианских конфессий рассказали протестантские пасторы, православные и католические священнослужители, как и светские специалисты по истории этих Церквей. Различным аспектам христианского вероучения, практики, экуменического диалога и христианского присутствия на киргизской земле были посвящены доклады ученых, представлявших учебные и научно-исследовательские учреждения Кыргызстана, России и Украины.

Наиболее выразительные моменты праздничного богослужения и научной конференции — в ярких фоторепортажах отца Янеза Севера, SJ.