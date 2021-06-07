О праздновании торжества Пресвятых Тела и Крови Христа в приходе францисканцев (Новосибирск)

Праздник Пресвятых Тела и Крови Христа в прежние годы отмечался в столице Преображенской епархии с большой торжественностью: на Мессе в Кафедральном соборе молились вместе прихожане и верные из всех приходов Новосибирска. Однако на этот раз ограничительные меры, связанные с продолжающейся пандемией, внесли свои коррективы. О том, как праздновали нынешнее торжество в левобережном Приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии рассказывает Оксана Кондратьева.

— В каком-то смысле мы были даже немного рады, что после длительного промежутка времени (более 15 лет) нам представилась возможность отпраздновать это торжество непосредственно в Приходе.

Святую Мессу возглавил настоятель прихода отец Виталий Костюк, OFM. Проповедовал после чтения Евангелия отец Коррадо Трабукки, OFM. А после Литургии мы последовали крестным ходом к четырем алтарям вне храма и это было такое прекрасное чувство, которое нельзя сравнить ни с чем: вновь ощутить трепет, волнение, «гордость» в хорошем смысле этого слова, любовь! И все это овеяно благодатным духом, духом радости — что мы вновь можем, пусть даже в пределах приходских стен, пройти по улице, прославляя Тело и Кровь Христа. И я уверена, что каждый из нас как-то по особенному прочувствовал этот праздник.

Конечно, нашу скромную процессию нельзя сравнить с былыми шествиями по улицам города, когда мы все вместе выходили из Кафедрального собора в единой Евхаристической процессии — единым потоком верных. У нас в Приходе все прошло, конечно тихо… но грандиозно!

(Фото О. Кондратьевой и сестер Конгрегации Св. Елизаветы)