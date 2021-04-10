О Папской литургии в воскресенье Милосердия Божия (анонс)

11 апреля в 10 часов 30 минут Папа Франциск возглавит в римской церкви Санто-Спирито-ин-Сассиа Святую Мессу воскресенья Божьего милосердия (II воскресенье Пасхи). Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



В коммюнике Папского совета по содействию новой евангелизации отмечается, что Епископу Рима будут сослужить миссионеры милосердия, — представители более тысячи священников, которым во время Юбилея милосердия Папа Франциск вручил специальный мандат, связанный с проповедью тайны Божьего милосердия и особыми полномочиями при совершении Таинства Исповеди. В соответствии с действующими антиковидными мерами число участников богослужения будет сокращено до 80 человек.

Папский совет по содействию новой евангелизации сообщает, что в качестве знака милосердия на Мессе будет присутствовать группа заключённых из римских тюрем Реджина-Чели, Ребиббия и Касаль-дель-Мармо, монахини-госпитальерки Милосердия, медсёстры из больницы Санто-Спирито-ин-Сассиа, люди с ограниченными возможностями, семья мигрантов из Аргентины, молодые беженцы из Сирии, Нигерии и Египта, в том числе два египтянина из Коптской Церкви, а также волонтёр «Каритас» из Сирийской Католической Церкви. Участникам богослужения также станут волонтеры Папского совета по содействию новой евангелизации и Национальной ассоциации карабинеров. На Святой Мессе будут прислуживать юные министранты из церковного прихода на окраине Рима.

После Божественной литургии Папа Франциск возглавит у алтаря церкви Санто-Спирито-ин-Сассиа полуденную молитву «Царица Небесная».

Воскресное богослужение будет транслироваться в прямом эфире на новостном портале Святейшего Престола (www.vaticannews.va), веб-сайте римского святилища Божьего милосердия (www.divinamisericordia.it), по центральному телеканалу RAI 1. Трансляция будет доступна для глухих и слабослышащих людей благодаря синхронному переводу на язык жестов.