О браке между некрещеными

Когда один из супругов-нехристиан принимает Крещение, становится ли их брак Таинством? Нужно ли им в таком случае венчаться?

Гражданский брак между двумя некрещеными, заключенный в органах записи актов гражданского состояния, называется естественным браком. Речь идет о подлинном и действительном бракосочетании. Брак был установлен Богом на заре сотворения мира, и Сам Бог его благословил: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь» (Быт 1,28). Несмотря на грех Адама, брак не утратил это благословение.

Когда оба некрещеных супруга обретают веру во Христа, их брак становится Таинством. Таким образом, нет необходимости возобновлять взаимное согласие. Узы, которые были установлены между супругами в момент их супружеского согласия, при Крещении возводятся в достоинство Таинства. Этому соответствует церковная практика: Священная канцелярия еще в 1860 и в 1881 году издала декреты, согласно которым возобновление брачного согласия в случае супругов, принявших Крещение, является желательным, но не обязательным.

Если же только один из супругов принимает Крещение, то их брак не становится Таинством, даже по отношению к крещеному супругу. Такой брак может быть расторгнут «по привилегии апостола Павла», в то время как завершенный брак, являющийся Таинством, никогда не может быть расторгнут. Брак между крещеным и некрещеным не может быть Таинством, и супружеские узы для некрещеной стороны не могут быть сверхестественными, какими они становятся в Таинстве Брака. Такое супружество не наделено тем мистическим смыслом, на котором зиждется Таинство Брака. Это объясняется тем, что брак – это отношения, а значит, они затрагивают обоих супругов. Поэтому, даже если один из них крещен, эти отношения не могут быть Таинством даже для него, не производя того же эффекта в другом супруге.

Однако в Католической Церкви существует и другое мнение (один из его выразителей — богослов Бернхардт Бартманн), согласно которому в случае крещения одного из супругов по отношению к нему их брак становится Таинством.

Иначе выглядит случай, когда католик вступает в брак «согласно гражданской форме» с христианином-некатоликом (что не следует путать с заключением гражданского брака). В этом случае оба они крещены, и если католическая сторона получает от ординария епархии предписанную диспенсацию, их брак, совершенный согласно гражданской форме, является действительным и, в силу Крещения, является также Таинством.

Брак между католиком и христианином-некатоликом, совершенный «согласно гражданской форме» и с диспенсацией епископа, не имеет ничего общего с гражданским браком между двумя крещеными. Гражданский брак между двумя крещеными, заключенный только в муниципальных учреждениях, недействителен. Как правило, в этом случае супруги не желают венчаться и поступают вразрез с практикой Церкви. С церковной точки зрения такой брак недействителен. В то время как брак, заключенный «согласно гражданской форме» с согласия Католической Церкви, действителен, и он является Таинством.

Ольга Сакун

(Из архива Радио Ватикана, передача от 24 июля 2017 г.)

Источник: Vatican News