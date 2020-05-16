Нью-Йорк: более ста прихожан католической и лютеранской церквей погибло от коронавируса

Две нью-йоркские церкви, общины которых составляют выходцы из Латинской Америки, потеряли более ста прихожан в ходе нынешней пандемии COVID-19, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Christian Today.

В католической церкви Святого Варфоломея в Квинсе болезнь унесла жизни 63 прихожан. Настоятель церкви отец Рик Бойтер опасается, что могут умереть еще десятки его духовных чад – как правило, на Мессы здесь собирается до пяти с половиной тысяч человек. «За последние восемь-десять недель на нас обрушилось самое настоящее цунами, – говорит священник. – Болезнь, смерть, безработица, погребение без молитвы тех, у кого нет документов». Многие из латиноамериканцев, составляющих приходские общины, живут в квартирах, превращенных в общежития, в связи с чем соблюдать социальную дистанцию они практически не могут. «Те, кто кашляет или чихает, боятся, что их выгонят на улицу», – рассказывает отец Бойтер.

В лютеранской церкви Святого Петра на Манхеттене скончалось почти 40 из 400 членов общины. Прихожанами этой церкви также являются мигранты из Латинской Америки. «Нашей общине приходится очень тяжело, – говорит пастор Фабиан Ариас. – Мы прощаемся с усопшими и молимся вместе. Для нас это очень важно».

По словам регионального лютеранского епископа Пола Эгенстайнера, церкви Святого Петра особенно тяжело, потому что значительную часть ее прихожан составляют нелегальные иммигранты. «Многие из них боятся идти в больницу, потому что не знают, что их там ждет – лечение или депортация».

Пастор Ариас отпевает умерших и продолжает служить в режиме онлайн, находясь в своем доме в Бронксе, – церковь Святого Петра закрыта. Часть прихожан хотела бы присутствовать на службах физически, но пастор говорит, что пока еще слишком рано и слишком опасно. «Бог хочет не этого, – уверен преподобный Ариас. – Он хочет сохранить жизни».